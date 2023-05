Fülle der Kleinigkeiten: Beim Brunch im Wirtshaus Ayinger in der Au findet jeder, was ihm schmeckt.

Ein Sonntagstrend macht auch in der Au Schule, und bei Rindchen ist Hausmesse in Sachen Wein.

Von Franz Kotteder

Wenn man es genau nimmt, handelt es sich hier auch nur um eine Art Kurzurlaub. Ein Brunch besteht meistens aus einem erweiterten Frühstücksbuffet wie in einem großen Hotel, ergänzt durch ein paar besondere Gerichte - wie etwa die beliebten Eggs Benedict - auf der Speisekarte. Das klingt unspektakulär, nichtsdestotrotz scheint der Sonntagsbrunch wieder sehr in Mode zu kommen. Auch das Wirtshaus Ayinger in der Au hat jetzt einen und nennt ihn, da man ja am Mariahilfplatz zu Hause ist und das Hotel dort Marias Platzl heißt, Marias Brunch.

Für 25 Euro pro Nase bekommt man dort ein recht reichhaltiges Buffet sowie ein Glas Sekt oder Orangensaft. Zusätzlich auf der Karte: Weißwurst auch in einer veganen Variante (zum gleichen Preis wie die herkömmlichen, dafür eine mehr) und überhaupt eine ganze Reihe veganer Spezialitäten. Mit dabei: Quinoa, Chili-Seitan, Grillgemüse, Mango, Kokosnuss, Granatapfel und Sesam. Was anderswo "Bowl" heißt, nennt sich hier "Wirtshaus-Schüssel", und auf der Karte entdeckt man auch einen "geeisten Boss Kopf Apfel", der sich dann allerdings - ein Irrweg nach der Regel: "Schreibe so, wie du sprichst" - als ordinärer Boskopapfel erweist.

Hübsch ist der bayerische Frühstücksburger "Gstapeltes Frühstück" mit Putenbrust, Speck, Meerrettich, Spiegelei, Tomate und Gurke oder die "Hippe Maria", eine Eggs-Benedict-Variante, mit pochiertem Ei, Avocadocreme und Sauce Hollandaise auf Sauerteigbrot. Besonders beliebt ist Marias Brunch bei Familien mit Kleinkindern und bei Hundeliebhabern. Letztere sind vermutlich vom Gassigehen in den Isarauen hungrig geworden und kehren deshalb gerne ein (Wirtshaus Ayinger in der Au, Mariahilfplatz 4, Marias Brunch sonntags 10 - 15 Uhr, pro Person 25 Euro, Reservierung unter Telefon 62 22 27 26 66, www.mariasplatzl.de/kulinarik/ayinger-in-der-au).

Was wäre eine Lokalrunde ohne eine Weinmesse? In dieser Woche ist Rindchens Weinkontor im Schlachthofviertel dran, mit dem Münchner Winzerfrühling. 20 Winzerinnen und Winzer aus der Pfalz, dem Weinviertel, vom Gardasee, aus Katalonien und sogar aus Australien sind an diesem Wochenende zu Gast (Münchner Winzerfrühling, Rindchens Weinkontor, Zenettistraße 11, Freitag, 5. Mai 12 - 19 Uhr, Samstag, 6. Mai, 10 - 18 Uhr, Eintritt frei, www.rindchen.de/winzerfruehling). Wem am Sonntag dann noch nach Wein sein sollte: Im Alten Hof stellen zwölf junge Winzer aus Franken ihre besten Weine vor (Weinverkostung Frank & Frei, Sonntag, 7. Mai, 11 - 17 Uhr, Weinbar Lump, Stein und Küchenmeister, Alter Hof 3, Eintritt 15 Euro, www.lump-die-weinbar.de/veranstaltungen).