9. August 2018 Schoppen statt shoppen

Am Samstag und Sonntag lässt sich bei zwei Weinfesten viel probieren in der Stadt. Auch weniger Traditionelles ist im Angebot

Mit dem Probieren ist das ja immer so eine Sache. Eigentlich will man schon mutig sein und hat Lust auf neue Geschmäcker. Auf der anderen Seite will man aber natürlich nicht vor einem Berg Semi-Leckerem sitzen. Zumindest durch die fränkischen Weine können Kenner und Laien sich an diesem Wochenende gut durchtrinken, und zwar beim bayerischen Genussfestival, das von Freitag, 10. August, bis Sonntag, 12. August, auf dem Münchner Odeonsplatz stattfindet. Jeder Regierungsbezirk ist mit einem der insgesamt "100 Genussorte" vertreten. Die Gastronomen bieten Spezialitäten an wie Pulled Pork vom Strohschwein oder Blaue Zipfel, fränkische Bratwürste also. Auf der Bühne werden Geschichten erzählt vom Genussradeln, von Schmankerlwanderungen, über Hofläden, Baudenkmäler und Reisen zum traditionellen Handwerk. Nebenbei können Besucher sich informieren, wohin die nächste Kurzreise denn gehen könnte (Freitag 14-23 Uhr, Samstag 12-23 Uhr, Sonntag 11-22 Uhr).

Wem das nicht reicht, der kann anschließend noch in der Nachbarschaft beim Pfälzer Weinfest im Kaiserhof der Residenz vorbeischauen, das an diesem Wochenende zu Ende geht. Winzergenossenschaften und Weingüter verkaufen dort ihre Weine (Freitag und Samstag 15-23 Uhr, Sonntag 11- 23 Uhr). Sonntags findet von elf Uhr an ein Jazzfrühschoppen statt.

Wer es lieber nicht ganz so traditionell und bayerisch hat, der ist beim Open Air Bar Market im Lucky Who an der Brienner Straße 14 richtig. Dort bieten am Samstag, 11. August, Bars wie das Ksar, Call Soul, Salon Irktusk und "The Gin & Tonic Bar Experience" ihre Drinks an. Das Motto: "Drink and Dance". Das Versprechen: "die leckersten Cocktails Münchens". Serviert werden Speisen aus dem Restaurant des Gastgebers, außerdem bieten Street-Food-Ständen Gerichte an. Dazu gibt es tanzbare Musik.