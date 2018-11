22. November 2018, 18:48 Uhr Lokalrunde Rosso und Romeo

Wer italienischen Wein nicht nur trinken will, sondern auch darüber lesen, für den gibt es ein neues Werk

Von Franz Kotteder

Weihnachten ist die Jahreszeit der Weinführer. Kann man sich ein praktischeres Geschenk für Vinophile vorstellen? Man mag sich ja noch so gut auskennen mit großen Gewächsen - so einen mehrere hundert Seiten dicken Buchziegel liest selbst der erfahrenste Trinker noch mit Gewinn. Der neueste Zugang auf dem deutschen Buchmarkt wurde jetzt in München vorgestellt und trägt den Titel Der ultimative Weinführer Italiens. Die 709 Seiten wurden verfasst von Daniele Cernilli und seinem Team unter dem Namen "Doctor Wine". Cernilli ist einer der Mitbegründer des legendären "Gambero Rosso", jenes Weinführers, der einen umfassenden Überblick über Italiens Weinproduktion verspricht. Cernilli hat sich vor einigen Jahren selbständig gemacht und erhebt den Anspruch, in seinem eigenen Führer nur jene Weine vorzustellen, die es "wirklich wert sind, getrunken zu werden". Deshalb führt er auch von den größten Weingütern höchstens fünf Weine an. Interessant ist seine Auswahl auf alle Fälle, stellenweise recht lustig die deutsche Fassung. Hat wohl pressiert, wegen des Weihnachtsgeschäfts (18 Euro, www.doctorwine.ch). Und weil wir grad beim Wein sind: Die Weinhandlung Volkhardt ist vom 28. November an bis Heiligabend im Hotel Bayerischer Hof mit einem Pop-Up-Store und einigen ausgewählten Weinen vertreten (Promenadeplatz 8, Montag bis Samstag, 11-20 Uhr).

Hübsche Idee des Gärtnerplatztheaters: Nach den Vorstellungen von "Romeo und Julia" am kommenden Sonntag und "Wiener Blut" am Montag lädt man zum Tischgespräch in die Brasserie Colette von Tim Raue. Ein Mitglied des künstlerischen Leitungsteams, vielleicht auch der Intendant oder ein Solist, wird dort bei einem Zwei-Gang-Menü - unter anderem mit Gänsebrust im Hauptgang und weißer Schokolade zum Dessert - Fragen zur Aufführung beantworten (Klenzestraße 72, www.gaertnerplatztheater.de).