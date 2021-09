Von Franz Kotteder

Wer diesen Wein trinken will, sollte sich für Kultur und Ausstellungen interessieren. Denn in München wird er fast nur zu Vernissagen oder anderen Veranstaltungen in den staatlichen Museen ausgeschenkt, es gibt ihn aber auch im Museumsshop. Schließlich handelt es sich auch um den offiziellen Museumswein. Seit inzwischen 19 Jahren hat eine Jury alljährlich die Aufgabe, verschiedenste Weine von bayerischen Winzern auf ihre Museumstauglichkeit zu testen. Es handelt sich dabei allerdings in der Regel um zeitgenössische Winzerkunst, denn meistens geht es um den aktuellen Jahrgang. Zwischen 1600 und 1750 Flaschen kauft der Freistaat dann an, um sie exklusiv bei Empfängen und Ausstellungseröffnungen auszuschenken.

In diesem Jahr konnte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) im Innenhof der Glyptothek drei verschiedene Silvaner aus Franken präsentieren. Weil er auch Wissenschaftsminister ist, konnte er nicht nur berichten, dass er seinen Söhnen beizeiten schon den verantwortungsvollen Umgang mit Wein beibrachte, sondern auch elegant die Geschichte dieses Kulturgetränks streifen: "Wein kommt aus Georgien und dem Irak zu uns, und die Franken haben ihn dann richtig gut gemacht." Das ist leicht verkürzt dargestellt, traf bei der Präsentation aber auf keinerlei Widerspruch. Der Direktor der Glyptothek, Florian Knauß, steuerte den mythologischen Hintergrund zum Etikett bei - es zeigt die Marmorstatue eines Satyrs mit dem Dionysosknaben, die 310 vor Christus entstanden ist, aus der Sammlung der Glyptothek. Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauernverbands, freute sich, dass man in München "auch das andere Kulturgetränk würdigt" und wies nebenbei darauf hin, dass es mehr als 200 Wein- und Winzerdörfer in Nordbayern gibt, in denen man auch Urlaub machen kann. Und Hermann Mengler, der Chefönologe des Verbands, ordnete die drei Weine dann noch ein. Winzer Waldemar Braun aus Nordheim sprach von einem "nervenaufreibendem Jahr 2020", der Wein ist laut Mengler nichtsdestotrotz "rank, schlank, aber sexy". Kollege Max Markert aus Eibelstadt hatte im vergangenen Jahr mehr Glück mit dem Wetter, "dafür wird die Ernte heuer ein Wettlauf mit der Zeit". Der dritte Silvaner kommt vom altehrwürdigen Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg, das wohl größte Weingut in Franken überhaupt und eigentlich eher bekannt für seinen Riesling.

Zweitausend Jahre alte Kunst und große Traditionen sind schon etwas Schönes, aber die Gastronomie lebt vor allem von neuen Konzepten. In der langen Zeit des Lockdowns sind da einige ausgebrütet worden. Lukas Spendler, Sohn der Hirschau- und Löwenbräuzelt-Wirtin Stephanie Spendler, hat sich zum Beispiel für das Restaurant der Hirschau ein ganz neues Konzept ausgedacht, mit gehobener, nachhaltiger Küche, die von besonderen Weinen begleitet wird, schließlich ist er ausgebildeter Sommelier. Kommenden Mittwoch wird das neue 1804 Restaurant vorgestellt. Und schon einen Tag später eröffnet die Food Lounge Parkstadt Schwabing unweit der Domagkstraße. Dort hat man die Konzepte der Ketten Cotidiano, Ruff's Burger und Ciao Bella. Praktischerweise gehören die alle zur Gustoso-Gruppe, die sich auf das etwas anspruchsvollere Fastfood konzentriert.