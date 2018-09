6. September 2018, 18:45 Uhr Lokalrunde Münchner Allerlei

Pizza, Pasta, Austern, Pork - für jeden ist was dabei

Von Franz Kotteder

Man möchte ja meinen, dass der Münchner an sich langsam gesättigt sei von Pizza und Pasta. Ist er aber nicht. Gerade haben Friedemann Findeis und Klaus Rader die 95. Filiale ihrer Pizza- und Pasta-Kette L'Osteria in der Schwanthalerstraße 111 im neuen "Forum Schwanthalerhöhe" eröffnet. Mit 190 Plätzen drinnen und 160 draußen ist der Laden so groß, dass Rader, offenbar der Vorsichtigere der beiden, schon ein bisschen Bammel hat, "ob sich das auch rechnet". Trotzdem haben die beiden 1,8 Millionen Euro investiert, und herausgekommen ist ein behutsam auf Industrial Style getrimmtes Restaurant mit italienischem Flair und offener Küche. Findeis ist zuversichtlich, dass die Hütte voll wird: "Das Westend wird das neue Haidhausen!" Sprich: ein In-Viertel (L'Osteria, Schwanthalerstraße 111, Telefon 59 97 61 16).

Bei allem Respekt vor der erfolgreichen Systemgastronomiekette: Etwas vielseitiger ist das Festival Taste & Style draußen auf dem Flughafen dann doch. An 26 Ständen gibt es vom Pulled Pork bis zu veganen Delikatessen ein sehr breites Angebot. Auf der Show-Bühne zeigen Profis wie Lucki Maurer oder Veronique Witzigmann, was man alles kochen und backen kann (München Airport-Center, Terminalstraße Mitte 18, Freitag, 7., bis Sonntag, 9. September, täglich 12-21 Uhr, Eintritt frei, www.munich-airport.de/tasteandstyle).

Kurz bevor der Münchner sich seelisch auf seine herbstliche Hendl- und Hopfendiät, (vulgo: Wiesn) einstimmt, gönnt er sich noch einmal was. Darauf spekuliert wohl auch Dallmayrs Bar & Grill; das Restaurant rechts von den Verkaufsräumen lädt mittwochs jetzt zur Oyster Night. Es gibt: "Fines de Claire in diversen Varianten, von nature, überbacken bis hin zur Cocktail-Auster in der luxuriösen Verbindung mit ausgesuchten Spirituosen" (Bar & Grill, Dienerstraße 14-15, mittwochs von 18 Uhr an, Telefon 21 35-112).