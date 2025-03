Wer gerade fastet, wird vielleicht nicht als Erstes an den Schlachthof denken, wenn es um die Planung des nächsten Restaurantbesuchs geht. Ein Fehler! Denn im Piya , dem Nachfolgelokal von Papazofs Fischtaverne, lässt sich ausgezeichnet Fisch essen. Fleischfresser kommen hier aber genauso auf ihre Kosten. Es ist das erste Restaurant von Hüseyin Yüce, der bereits seit knapp 20 Jahren mit seinem Fleischgroßhandel Emin im Schlachthof vertreten ist. Näher an der Quelle könnte man also nicht sitzen.

Aus der rustikalen Fischtaverne ist nach dem Umbau ein elegantes Restaurant mit Bar geworden. Zur Vorspeise gibt es verschiedene Mezze zum Teilen wie gegrillte Aubergine, Schafskäse mit Pistazie und Basilikum, Fisch im Blätterteig und Oktopus vom Holzkohlegrill, butterweich und rauchig im Geschmack. Im Hauptgang dreht sich alles um Fisch und Fleisch, von der Dorade bis zum Wolfsbarsch, vom Lammkotelett bis zum Maishähnchen. Trotzdem wird man dank Mezze, Pasta und Shakshuka auch fleischlos satt (Piya, Zenettistraße 11, Montag bis Donnerstag 12 bis 23 Uhr, freitags 12 bis 1 Uhr, samstags 17 bis 1 Uhr, sonntags 13 bis 22 Uhr, Telefon 089/729894520).

Wegen steigender Kosten und fehlenden Personals mussten in den letzten Jahren viele Restaurants ihr Mittagsgeschäft aufgeben. Das George Prime Steak am Maximiliansplatz wehrt sich gegen diesen Trend mit einem neuen Business-Lunch-Angebot. Hier wird das Mittagessen nicht heruntergeschlungen wie in manchen Kantinen, sondern in drei Gängen zelebriert, mit Stoffservietten und Kellnern in Sakkos.

Zur Vorspeise wählt man zwischen Wolfsbarsch-Ceviche und Salat mit Bacon und Avocado, im Hauptgang zwischen Lachs mit Zucchini und Beurre Blanc und einem Bacon-Cheeseburger mit Coleslaw und handgeschnittenen Pommes Frites. Die Portionen sind nicht riesig, was aber bei einem Menüpreis von 35 Euro für so hohe Qualität völlig in Ordnung ist. So muss man sich danach nicht völlig übersättigt an den Schreibtisch zurückschleppen.

Als kleines Highlight nach dem Sorbet (aktuell aus der Zitrusfrucht Kalamansi) wird zum Espresso selbstgemachter Zuckerschaum aus Espresso, Agave und braunem Zucker gereicht. In Zukunft soll das Mittagsmenü alle paar Wochen wechseln. Mindestens ein Gericht mit Rindfleisch wird immer zur Auswahl stehen, um den Fokus auf die Expertise des Hauses zu legen. Vom Tatar bis zum kleinen Filetsteak ist alles zu erwarten (George Prime Steak, Maximiliansplatz 9, Business-Lunch Montag bis Freitag 12 bis 14.30 Uhr, Telefon 089/215367777).

An diesem Wochenende findet im Zenith wieder die Vinessio Weinmesse statt. Über 140 Aussteller präsentieren Weine aus Deutschland, Österreich, Südafrika und Rumänien, aber auch Delikatessen wie Trüffel, Käse, Salami, Essige und Öle. Erstmals ist in diesem Jahr auch Sake aus Japan dabei, der am Stand oder im Seminar verkostet werden kann (Vinessio Weinmesse, Lilienthalallee 29,am 8. und 9.3. ab 12 Uhr, Tickets 23 Euro im VVK, www.weinmesse-muenchen.de).