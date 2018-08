16. August 2018, 18:50 Uhr Lokalrunde Kochen lernen bei den Profis

Wenn in den Sommerferien nicht ganz so viel los ist, hat der an Kulinarik interessierte endlich einmal Zeit, an einem Kochkurs teilzunehmen. Das Angebot ist reichlich

Für Günter Grass ist es ein "schöpferischer Vorgang", für Luciano Pavarotti "eine Kunst - und keineswegs die unbedeutendste", und Oscar Wilde sprach sogar davon, die Kultur hänge davon ab: gemeint ist das Kochen. Wer auch zu Hause mehr zaubern will als Spaghetti mit Tomatensoße, kann sich in dieser Kunst üben in zahlreichen Kursen in der Stadt, die allerdings oft nicht ganz günstig sind.

So bietet etwa das Kochhaus regelmäßig Kurse in Schwabing und Haidhausen an. Am Mittwoch, 22. August, kann man dort die thailändische Sommerküche kennenlernen (89 Euro, Beginn: 20 Uhr). Die Köchin ist in Bangkok geboren und im Norden Thailands aufgewachsen, das sollte für Authentizität sorgen. Wer stattdessen lieber wissen möchte, wie man Maki, Nigiri oder Sashimi selbst herstellt, kann bei Koch Dich Glücklich im Glockenbachviertel für 109 Euro einen Sushi-Kurs buchen, der nächste Termin ist am Sonntag, 19. August, von 10.30 bis 14.30 Uhr. Vorweg gibt es Pflaumenwein. Solche Angebote gibt es viele in der Stadt, bei längst nicht allen bekommt man spontan einen Platz. An der mehrmals täglich stattfindenden Viktualienmarkt-Probiertour kann man hingegen auch kurz entschlossen teilnehmen. Der Weis(s)e Stadtvogel führt für 29 Euro über den Markt und stoppt an Probierstationen, wo es dann Wurst, Käse, Obst, Brezn und reichlich mehr gibt. Der Veranstalter empfiehlt, vor der Tour kein Essen zu sich zu nehmen (täglich außer Sonn- und Feiertag, Beginn 11, 13 und 15 Uhr). Nach all dem Essen verlangt es womöglich nach einem Absacker. Schon seit Jahren ist Gin eine Trendspirituose, gefühlt taucht jeden Monat eine neue Marke im Regal auf. Mit dem "Gin Seminar - dem Trend auf der Spur" will "Einfach geniessen" im Glockenbachviertel einen Überblick bieten (24. August, Beginn 19.30 Uhr, 90 Euro). Verkostet werden dabei auch diverse Tonic-Water-Sorten.