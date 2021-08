Von Franz Kotteder

Und es gibt doch ein geheimes Band zwischen Hanseaten und Bajuwaren, nicht umsonst sollen sich unter deutschen Seeleuten besonders viele Bayern befinden. Insofern ist es nicht so verwunderlich, dass die Musik- und Fußballkneipe Substanz in der Ruppertstraße nun auch noch eine Hafenkneipe wird. Insgesamt 289 Tage war sie geschlossen, man hat die Pandemie aber genutzt, um sich neu aufzustellen. Stefan Schröder und Fabian Rauecker sind in die Betreibergesellschaft eingestiegen und haben das Lokal neu dekoriert. Die beiden hatten vorher schon zusammen ein Veranstaltungsbüro namens Unterhaltungsreederei, mit der sie im Substanz schon Gesangsabende mit dem Titel "Sing, Matröse, sing!" ausgerichtet haben. "Matröse", sagen sie, "ist die weibliche Form von Matrose". Und weil mit Veranstaltungen in der Pandemie nichts zu gewinnen war, "probieren wir jetzt was Krisensicheres, nämlich Gastronomie", blödelt Stefan Schröder. Das beinhaltet auch Speisen, in diesem Fall Pizza. Der Pizzabäcker kommt zwar nicht aus Neapel, sondern aus Nepal, aber von Margherita über Popeye (mit Spinat) bis hin zu Gamberetti (mit Krabben) hat er alles drauf. "Wir wollen die südlichste Hafenkneipe und die nördlichste Pizzeria sein", so Schröder. Deshalb wurde die Karte auch um zwei Spirituosen erweitert: den "Friesengeist", ein Korn, stilecht serviert im Holzschuh, flambiert und mit Kupferpfännchen zum Ablöschen, sowie "Hafennutte" - ein Drink auf der Basis von Erdbeerlimes, also "irgendwas, was man eigentlich nicht trinken will". Jürgen Franke aus der Gründergeneration des Substanz ist nach wie vor dabei und sagt: "Ich kümmere mich nur noch um das operative Kneipengeschäft und spiele ansonsten Käptn Blaubär." Irgendwie Punk bleibt das Substanz aber doch, und das erste Konzert am 8. September bestreitet die französische Punkband Johnny Mafia. Der reguläre Betrieb begann schon am Donnerstag (Ruppertstraße 28, donnerstags bis samstags 18-1 Uhr, www.substanz-club.com).

Biolebensmittel und nachhaltige Gerichte aus der Region, das hat sich das Unternehmen Organic Garden mit dem Starkoch Holger Stromberg zum Ziel gesetzt. Man plant dazu eine große Farm in der Umgebung von München. Um zu zeigen, wohin diese Reise geht, hat man bereits einen Popup-Laden mit veganen Hotdogs am Viktualienmarkt eröffnet. Jetzt kommt ein zweiter Pop-up-Store hinzu, in der Aroma-Kaffeebar in der Pestalozzistraße. Dort gibt es jetzt den neuen "Brezen Dog" mit Laugensemmel und Tofu-Wiener sowie Apfel-Senf-Sauce, Süß-Sauer-Zwiebeln und Dinkel-Amaranth-Crunch, und - Reverenz ans Viertel - den "Pink Wiener" mit Kurkuma-Semmel, Tofu-Wiener, Zitronen-Chili-Mayo, Röstzwiebeln und Cranberry-Blaukraut. Sechs Euro kostet der Spaß jeweils (Green Hotdog Popup, Pestalozzistraße 24, täglich 11.30-20 Uhr, www.organicgarden.de).