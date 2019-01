17. Januar 2019, 18:37 Uhr Lokalrunde Italiens Weine, Italiens Kunst

Verkostung auf der Museumsinsel

Von Franz Kotteder

Eines muss man dem Gambero Rosso lassen: Er hat es in 30 Jahren geschafft, sich als Marke für die Bewertung des italienischen Weins fast so zu etablieren wie der Guide Michelin weltweit für Restaurants. Ähnlich wie dessen Tester bewerten die Juroren des Weinführers ihre Testobjekte mit bis zu drei Stufen ihrer Auszeichnung, die in ihrem Fall aber keine Sterne, sondern Gläser sind. Tre Bicchieri, also drei Gläser, stellen die höchste Bewertung dar. Alle Jahre wieder präsentiert sie der Gambero Rosso in seinem Weinführer Vini d'Italia. Die deutsche Ausgabe erscheint immer im Januar, am kommenden Montag wird sie im Zuge der Tre-Bicchieri-Tournee in München vorgestellt. Die neue Ausgabe bewertet 2485 Weingüter und 22 000 Weine, 447 Weine wurden mit den begehrten drei Gläsern ausgezeichnet. Die Toskana führt mit 85 Auszeichnungen vor Piemont und Venetien. Münchens Weinliebhaber können einen Teil der ausgezeichneten Weine im Isarforum beim Deutschen Museum verkosten. Um 17.30 Uhr werden außerdem "die besten italienischen Restaurants Münchens" ausgezeichnet - beziehungsweise jene, die der Gambero Rosso für die besten hält. Denn neuerdings gibt das Unternehmen auch einen Restaurantführer heraus (Montag, 21. Januar, Isarforum, Museumsinsel Ludwigsbrücke, Verkostung für Weinliebhaber von 16-19 Uhr, Eintritt 25 Euro).

Die Alte Pinakothek setzt inzwischen nicht mehr nur auf Augenschmaus. Am kommenden Freitagabend kombiniert sie ihre erfolgreiche Florenz-Ausstellung beispielsweise mit einer Party. Von 20 Uhr an kann man nicht nur die Ausstellung sehen, sondern im Foyer auch tanzen - und das alles um 24 Uhr in Sandra Forsters Restaurant Blitz beziehungsweise im Blitz-Club auf der Museumsinsel 1 fortsetzen (18. Januar, Party "Vor dem Blitz", Alte Pinakothek, 20 Uhr, Eintritt 15 Euro, Tickets nur im Museum).