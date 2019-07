25. Juli 2019, 18:45 Uhr Lokalrunde Frankenwein und Hacktätschli

Von Franz Kotteder

Raffiniert sind sie ja schon, die Franken. Jedes Jahr veranstalten sie auf dem Odeonsplatz ihr Bayerisches Genussfestival, dieses Mal schon im achten Jahr. Dabei geht es vor allem um Frankenwein. Der nimmt in der Welt der bayerischen Genüsse zwar sicher keinen geringen Platz ein, aber darüber hinaus gibt es dann doch noch ein paar Dinge, die des Genießens durchaus auch wert sind. Wie auch immer: Beim Genussfestival, veranstaltet vom fränkischen Weinbauverband, kommen mehr als 50 Winzer aus Franken nach München, um ihre besten Weine zu präsentieren, allen voran natürlich den Silvaner. Es gibt auch geführte "Wine Walks" und Verkostungen, für die man sich allerdings vorher auf der Internetseite anmelden muss. Das bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und Ernährung steuert einige Zelte bei, in denen sich die 100 bayerischen "Genussorte" vorstellen können, mit ihren jeweiligen regionalen Spezialitäten von Brot über Fisch bis hin zum Käse. In diesem Jahr kommen Ruderting, St. Englmar, Immenstadt, Maierhöfen, Frasdorf, Zwiesel und Sulzfeld zum Zuge. Außerdem gibt es Infostände über bayerisches Rindfleisch und von Kleinbrennern, die vom Ministerium für ihre hervorragenden Edelobstbrände ausgezeichnet wurden (Odeonsplatz, 26.-28. Juli, Freitag, 14-23 Uhr, Samstag, 12-23 Uhr, Sonntag, 11-22 Uhr, Eintritt frei. www-bayerisches-genussfestival.de).

Am Oberanger hat ein neues Steakhaus im ehemaligen Ocui aufgemacht. Das Abacco's ist die erste bayerische Filiale einer Kette aus Stuttgart, die mit Schweizer Partnern expandieren will und vorwiegend US Prime und Choice Beef auf den 400 Grad heißen Grill legt. Das beschert den Münchnern neue kulinarische Erfahrungen. So gibt es dort "Hacktätschli" aus 100 Prozent US-Angus-Beef (Abacco's, Oberanger 31, Sonntag-Donnerstag 11.30-23.30 Uhr, Freitag/Samstag 11.30-0.30 Uhr, abaccos-steakhouse.de).