Eigentlich ja eine clevere Idee, bei so einem Food-Festival auch Restaurants aus der Stadt, in der man gerade gastiert, vorzustellen. Wer kennt schon alle Lokale in seiner Stadt? Und so hat die Eat & Style, die an diesem Wochenende im Zenith stattfindet, auch dieses Mal wieder sechs Lokale ausgewählt, die für jeweils fünf Euro eines ihrer typischen Gerichte anbieten. Vom Gesellschaftsraum gibt es in Bier geschmorte Duroc-Backe mit Butterfisch, vom Kim Sang ein Crunchy Salmon Sushi, vom Bamberger Haus Kalbspflanzerl, vom Gasthof Neuwirt ein Trio von Knödeln, vom Echinger Olymp's Restaurant ein zwölf Stunden lang gegartes Secreto-Steak vom Iberico-Schwein, und auch das La Bohème steuert ein Gericht zum "Stadtmenü" bei, wobei aber noch nicht verraten wird, was es beinhaltet. Insgesamt sind 150 Aussteller in der Halle vertreten, die nahezu alles Ess- und Trinkbare abdecken. Auf einzelnen Themenflächen kann man Experten wie dem niederbayerischen Wagyu-Züchter und Fleischspezialisten Lucki Maurer über die Schulter schauen, beim Hamburger Kaffeeexperten Erik Brokholz etwas über die verschiedenen Bohnen und ihre Qualitäten lernen oder bei der Münchner Kochschule "Koch dich glücklich" etwas über gesunde Küche erfahren (Samstag, 11-22 Uhr, So, 11-18 Uhr, Zenith, Lilienthalallee 29, Eintritt pro Tag: 14 Euro, www.eat-and-style.de/muenchen).

Ein Wechsel bahnt sich in Münchens einzigem vegetarischem Sternerestaurant, dem Tian im Derag Livinghotel am Viktualienmarkt, an. Küchenchef Christian Schagerl wird das Haus im Februar kommenden Jahres verlassen. Der Nachfolger steht schon fest, es handelt sich dabei um Viktor Gerhardinger, der bis zur Schließung im vergangenen August Chefkoch im Walter & Benjamin war. Im März erscheint der neue Michelin, dann wird sich herausstellen, ob Gerhardinger Schagerls Tian-Stern verteidigen darf.