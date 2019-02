28. Februar 2019, 18:37 Uhr Lokalrunde Fastenspeisen zum Schlemmen

Spezialist für runde Sachen: Johannes Fink in seiner Südtiroler Knödelküche an der Klenzestraße.

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit: Wer Fisch essen möchte, ist bei der Ayinger Fischwoche richtig. Und wer auf Fleisch verzichten will, für den gibt es ein neues Lokal, das sich auf Knödel spezialisiert hat

Von Franz Kotteder

Am Aschermittwoch ist nicht nur alles vorbei, es beginnt auch etwas: die Fastenzeit. Besonders schmerzhaft fällt die hierzulande sowieso nicht aus, es gibt auch jenseits von Fleisch allerhand Köstlichkeiten. Knödel zum Beispiel. Seit einer Woche gibt es an der Klenzestraße ein neues Lokal, das sich vorrangig dieser Spezialität widmet und in dem sicher niemand ans Fasten denkt. Fink's Südtiroler Knödelküche richtet den Fokus auf diese kugelrunde Speise, die als Beilage viel zu wenig gewürdigt wird. Die beiden Brüder Valentin und Johannes von Klebelsberg, 28 und 23 Jahre alt, deren Eltern in Bozen das Gasthaus Fink führen, bringen die Küche ihrer Heimat jetzt ins Gärtnerplatzviertel. Klassiker wie Speck-, Spinat-, Rote-Beete- und Kasknödel stehen auf der Karte, aber auch Exotisches wie ein Pizzaknödel aus Tomate, Mozzarella und Basilikum, ein Lauchknödel mit Sojajoghurtsauce oder ein Nuss-Nougat-Knödel, zu Preisen von 5,30 Euro (ein Knödel) über 9,40 Euro (zwei Knödel) bis 12,90 Euro (drei Knödel). Inbegriffen sind diverse Saucen, die es auch braucht, ohne sie wären die Knödel wohl doch etwas zu trocken. Zu trinken gibt es Weine aus Südtirol; auch die anderen Getränke vom Apfelsaft über den Kaffee bis hin zu Likören und Gin stammen aus der Heimat der beiden Brüder (Klenzestraße 40, täglich geöffnet 11.30-14.30 Uhr und 17.30-23 Uhr, Telefon 24 20 66 02).

Fisch ist der Inbegriff des Fastenessens, und die Ayinger Fischwoche ein Austauschprogramm mit dem hohen Norden. Nach 31 Jahren mit Lutz Natusch aus Bremerhaven haben die Ayinger die Partner gewechselt: Für zwölf Tage gastiert nun das Landhaus Stricker von der Insel Sylt mit Küchenchef Holger Bodendorf im Brauereigasthof und kocht mit Ayings Chefkoch Mario Huggler Fischspezialitäten von der Nordsee (Brauereigasthof Aying, Zornedinger Straße 2, 85653 Aying, Telefon 0 80 95 / 9 06 50).