13. Juni 2019, 18:29 Uhr Lokalrunde Essen wie bei Tarantino

Im Tenner kann man essen wie im Film "Pulp Fiction" oder mit Spaß Kochen lernen. Im Lump, Stein & Küchenmeister hingegen wird gegrillt

Von Franz Kotteder

Kann Kochen lustig sein? Schwer zu sagen, wenn man jetzt im Sommer Männern beim Grillen zusieht, möchte man meinen, es gäbe nichts Ernsteres. Man könnte da also noch viel lernen, zum Beispiel in einem Kochstudio. Zu den kreativsten und auf alle Fälle auch spaßigsten Münchner Kochstudios (ja, das gibt es!) gehört auf alle Fälle der Meatingraum, den der Koch Marc Christian und der Kabarettist Sven Kemmler gemeinsam betreiben. Gerade haben die beiden das Tenner erfunden, ein Mittelding zwischen Tea-Time und Dinner, bei dem man schon von 16 Uhr an Wein trinken und ein Menü verspeisen darf. An diesem Sonntag ist Premiere, der Winzer Thomas Plackner begleitet das Menü mit seinen Silvaner-Weinen. Sehr unterhaltsam zu werden verspricht aber auch die Tarantino-Food-Night am Samstag, 22. Juni. Das Fünf-Gang-Menü ist inspiriert von verschiedenen Filmen des Regisseurs Quentin Tarantino. So gibt es wegen Kill Bill zum Beispiel "Hattori Hanzos handcut Salmon Tartar", also angeblich mit dem Samuraischwert zubereitetes Lachstartar. Wer's glaubt. Und wegen Pulp Fiction stehen "Durwood Kirby Burger, Douglas Sirk Steak, Honey Pie Pumpkin Wedges und Mias Ketchup" auf der Karte. (Tenner, Sonntag, 16. Juni, 16 Uhr, 69 Euro, und Tarantino-Food-Night, Samstag, 22. Juni, 19 Uhr, 89 Euro, Gollierstraße 38, www.meatingraum.de).

Der große Hit in den Niederlanden ist der Ofyrgrill, eine große Feuerschale, an der in den Wirtsgärten für alle gegrillt wird. Die Weinbar Lump, Stein & Küchenmeister im Alten Hof hat sich jetzt so ein Gerät besorgt, als "erstes und einziges Lokal in München", wie man stolz verkündet. Im Weingarten des Lokals kommt es nun zum Einsatz, man ordert von der Fleischkarte im Gartenpavillon (Lump, Stein & Küchenmeister, Weingarten, Alter Hof 3, Montag bis Samstag 11.30-1 Uhr, www.lump-die-weinbar.de).