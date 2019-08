1. August 2019, 18:27 Uhr Lokalrunde Es geht weiter, trotz Problemen

In der Gastronomie geht es oft nicht ohne Selbstausbeutung - ein Sternelokal musste nun sogar Insolvenz anmelden

Von Franz Kotteder

Anspruchsvolle Restaurants haben es immer noch nicht leicht in der Stadt, auch wenn die Leute viel mehr ausgehen als früher und auch bereit sind, dafür nicht eben wenig zu zahlen. Trotzdem geht es oft nicht ohne Selbstausbeutung, manche schrammen nur knapp an der Insolvenz vorbei. Den Showroom in der Lilienstraße hat es jetzt sogar erwischt. Chefkoch Dominik Käppeler, der schon unter seinem Vorgänger Andreas Schweiger zwei Jahre lang Küchenchef gewesen war, dann 2017 das Lokal übernommen und den Michelin-Stern bis heute verteidigt hat, wird aber weiterhin am Herd stehen. Die vorläufige Insolvenz habe man anmelden müssen, weil über Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag zwischen Schweiger und Käppeler immer noch vor Gericht gestritten wird. "Wir arbeiten weiter mit unseren Lieferanten zusammen", sagt Käppeler, "keiner bleibt auf seinen Kosten sitzen, wir sind weiterhin ein gesundes Unternehmen." Der Insolvenzverwalter sei zuversichtlich, den Showroom erhalten zu können. Es geht also weiter in Münchens kleinstem Sternelokal, auch der Name bleibt (Showroom, Lilienstraße 6, Telefon 44 42 90 82).

Dafür bekommt ein anderer Münchner Klassiker einen neuen Namen - es ist allerdings noch nicht klar, welchen. Walter & Benjamin, die Weinhandlung mit Restaurant, verließ zum 1. August nach exakt 23 Jahren seinen Hauptsitz in der Rumfordstraße 1, der kleine Ableger in der Rumfordstraße 6 bleibt. Mitbegründer Walter Zimmermann hat Bar und Restaurant an einen ehemaligen Mitarbeiter verkauft. "Es wurde auf die Dauer immer schwieriger, Weinhandlung und Restaurant gleichzeitig zu führen", sagt er. Der Nachfolger will das Restaurant auf gehobenem Niveau weiterführen, es bleibt im August geöffnet. Voraussichtlich schon Anfang September gibt es dann einen Neuanfang unter einem neuem Namen (Rumfordstraße 1, Telefon 26 02 41 74).