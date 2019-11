Das zweite Novemberwochenende wird ziemlich alkoholisch, so viel kann man schon mal festhalten. Eine Weinmesse, ein Spirituosenfestival, und beides auch noch volle drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag: Ob das so gesund ist, darf man schon mal bezweifeln. Auf alle Fälle ist anzuraten, nicht das gesamte Wochenende auf beiden Veranstaltungen zu verbringen. Obwohl es dort einiges zu sehen und auch zu erfahren gibt.

Bei der Weinmesse Forum Vini, die schon zum 35. Mal stattfindet, kann man zum Beispiel erstmals live einem "Degorgement" beiwohnen - so heißt das Entfernen des Hefesatzes aus der Sektflasche. Dafür wurde extra eine "Pop-up-Sektmanufaktur" aufgebaut, um die traditionelle Flaschengärung von Schaumweinen nachvollziehen zu können. Neu ist auch der Gemeinschaftsstand "Wines of Portugal" von neun portugiesischen Winzern, die dort ihre Weine gemeinsam vorstellen. Auf weiteren Sonderflächen werden die Preisträger des Deutschen Sektpreises am Freitag (16, 18 und 20 Uhr) und des Deutschen Rotweinpreises am Sonntag (13 und 15 Uhr) vorgestellt und verkostet. Insgesamt sind rund 300 Aussteller mit Weinen und Schaumweinen aus der ganzen Welt vertreten (Forum Vini, MOC Halle 4, Lilienthalallee 40, Freitag, 15-22 Uhr, Samstag, 13-21 Uhr, Sonntag, 12-19 Uhr, Tageseintritt: 17 Euro, www.forum-vini.de).

Härtere Sachen kommen an diesem Wochenende im Paulaner am Nockherberg ins Glas. Dort findet in diesem Jahr erstmals die 089 Spirits statt. Bei dieser Spirituosenmesse präsentieren um die 50 Aussteller Whisky, Rum, Gin, Obstschnäpse, Wodka, Liköre und viele andere hochprozentige Getränke, meist zu günstigen Probierpreisen (089 Spirits, Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, Freitag, 17-23 Uhr, Samstag, 13-23 Uhr, Sonntag, 13-19 Uhr, Tagesticket: 20 Euro, www.089spirits.de).