Der Prozess der Weinherstellung, sagen viele, ist mittlerweile so perfektioniert worden, dass es zwar viele billige Weine gibt, aber kaum noch richtig schlechte. Vielleicht geht der Trend gerade deshalb neuerdings in die Richtung der sogenannten Naturweine, gerne auch auf Englisch "Orange Wines" genannt. Das sind Weine, die biologisch-dynamisch und ganz naturnah angebaut werden, die oft nicht gefiltert werden und bei denen man auf Zusatzstoffe wie Sulfite verzichtet. Weine, wie sie der am Samstag in der Belgradstraße 2 eröffnete Origine Kiosque im Angebot hat. Hier war bis vor einem guten Jahr das viel gelobte französische Restaurant M-Belleville, jetzt lebt es dort, ein bisschen wenigstens, wieder auf. Weinhändlerin Claudia Sontheim ist mit ihrem kleinen Laden daneben ein Haus weitergezogen. "Wir führen Weine von 38 Winzern", sagt sie, "und von jedem mindestens zwei verschiedene, meistens mehr." Viele Weine kommen aus Frankreich, zunehmend mehr aus Italien und aus Osteuropa. Dazu auch Sekt und Champagner. Morgens gibt es Frühstück und Müsli von regionalen Erzeugern, nachmittags kleine Snacks. Demnächst will M-Belleville-Köchin Manina Panzer auch mittags öffnen und kleine Gerichte anbieten (Origine Kiosque, Belgradstraße 2, Montag bis Freitag 7.30 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr, Telefon 01 76/24 05 42 24).

Ganz auf Naturwein spezialisiert hat sich auch das Restaurant Pure Wine & Food an der Neureutherstraße. Wirt und Sommelier Patrick Fischbacher findet immer wieder neue Perlen dieses oft doch auch etwas sperrigen Genres. Seine Köchin Claudia de Luca ergänzt diese Weinauswahl kongenial durch ihre moderne, französisch-mediterrane Küche, die stark auf Zutaten von Erzeugern aus der Region setzt (Neureutherstraße 15, Dienstag bis Sonntag, 18 bis 1 Uhr, Telefon 089/39 99 36, www.pure-wine-food.de).