Die "Cocktail X" startet am Dienstag, mehr als 30 Münchner Bars nehmen daran teil. Es gibt Workshops, Tastings, Musik-Events und Partys. Wer lieber Wein genießen will, ist in der Alten Kongresshalle richtig.

Von Franz Kotteder

In der letzten Aprilwoche kommt einiges zu auf die Leber - außer, man hat eine Schwäche für alkoholfreie Cocktails. Denn vom nächsten Dienstag an findet das größte Bar-Festival Deutschlands Cocktail X erstmals in München in Form der 1. Munich Cocktail Week statt. Insgesamt nehmen mehr als 30 Münchner Bars daran teil - mit Workshops, Tastings, Musik-Events, Lesungen und Partys. Auftakt ist am kommenden Dienstag um 17 Uhr in der Herzog-Bar, Maxburgstraße 4.

Von da an könnte es natürlich anstrengend werden, wenn man sich durch alle Veranstaltungsorte trinken will. Denn in jedem Lokal gibt es einen Willkommensdrink im Miniaturformat, wenn man ein Ticket für die Cocktailwoche erworben hat. "Ausgeführt und ausgeschenkt in einem Tasting-Glas", so die Veranstalter, "gibt es dem Gast die Möglichkeit, sich in das Getränk zu vertiefen und ihm die volle Aufmerksamkeit zu geben." Die Kunst des Cocktailmixens vergleichen sie schließlich sogar mit der klassischen Musik: "Die Instrumente sind die Zutaten." Und weiter: "Das Ergebnis: raffinierte Cocktails, mal zart wie eine Fuge, mal verwegen wie ein Chanson, mal überwältigend wie eine große Symphonie."

Klingt so, als ob die Verfasser ziemlich tolle Getränke genossen haben, bevor sie den Text in die Tasten hauten. Zu bekommen sind sie zum Beispiel in Bars wie The Foundry, im Garcon, im Herzog, in der Amari-Bar, im Flushing Meadows, in der Jahreszeiten-Bar im Hotel Vier Jahreszeiten, im Roomers, im Bambule, im Gingko und in weiteren 20 Münchner Bars der besseren Kategorie, quer durch die ganze Stadt (Cocktail X Festival in 30 Münchner Bars, Dienstag bis Samstag, 25. bis 29. April, Tickets 30-90 Euro, www.cocktail-x.com).

Das österreichische Weinviertel gilt gemeinhin als die Heimat des Grünen Veltliners, und seit einigen Jahren bemüht man sich eifrig, die Region und ihr besonderes Erzeugnis auch in Deutschland verstärkt ins Bewusstsein zu hieven. Näher kennenlernen kann man beide jetzt in der Alten Kongresshalle beim Weinviertel auf Tour - dort sind am kommenden Donnerstag 54 Winzerinnen und Winzer zu Gast und stellen ihre Produkte vor, zum Teil auch in "Wine Walks", bei denen Schaumweine, Geheimtipps, aber auch Rotweine von ausgebildeten Sommeliers präsentiert werden. Es gibt auch ein Programm für Fachpublikum, aber auch normale Weinliebhaber können von 16 Uhr an an der freien Verkostung in der Halle teilnehmen (Weinviertel auf Tour, Alte Kongresshalle, Bavariapark 14, Donnerstag, 27. April, 16-20 Uhr, Eintritt: 15 Euro, www.culinarium-bavaricum.de).