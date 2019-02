21. Februar 2019, 18:39 Uhr Lokalrunde Auf der Durchreise

Im Restless wechseln Wirte und Köche alle paar Wochen. Im Wirtshaus am Rosengarten gastieren Fernsehköche

Von Franz Kotteder

Von Beständigkeit ist nur der Wandel: Dieser alte Merksatz gilt auch für die Münchner Gastronomie. Angeblich macht etwa ein Drittel aller neu eröffneten Lokale nach einem Jahr schon wieder zu, weil die Wirte sich verrechnet haben. Es geht aber auch wesentlich kürzer, und das auch noch mit voller Absicht. Nämlich im Lokal Restless. Dort dürfen sich alle paar Wochen andere Wirte und Köche ausprobieren mit neuen Konzepten. Die Systemgastronomen der Enchilada-Gruppe stellen die Infrastruktur zur Verfügung und kümmern sich um die Bar, für die Speisen sind die Pop-up-Restaurants zuständig.

Noch bis zu diesem Sonntag ist Matruschka hier zu Gast, mit acht russischen Klassikern von der berühmten Rote-Bete-Suppe Borschtsch bis zu Buchweizen-Waffeln, Lammkeule und Schaschlik zu Preisen zwischen 4,90 und 16,90 Euro pro Gericht. Es steht zu vermuten, dass auch die Barkarte entsprechend angepasst wird, nachdem zur gebratenen Lachsforelle eh schon "Wodka-Sauerkraut" neben Speck und Essiggurke (und dem so ganz und gar nicht russischem Quinoa) auf der Karte steht. Der eine oder andere Klare wird bei der üppigen russischen Küche schon drin sein (Matruschka im Restless, Luisenstraße 27, bis Sonntag, 24. April, 10.30-14 Uhr und 18-22 Uhr, Reservierung unter Telefon 38 88 79 86, www.restless-popup.de).

Das Wirtshaus am Rosengarten ist eine bayerische Gaststätte, aber gelegentlich gibt es dort auch Gourmetküche, wenn es nämlich Sterneköche für einen oder zwei Abende einlädt. In der aktuellen Runde gibt es noch Plätze für die Hamburgerin Cornelia Poletto am 30. März und Frank Rosin am 6. April. Die beiden sind jeweils mit sieben für sie typischen Gängen am Start, pro Person kostet das ohne Getränke 149 Euro (Westendstraße 305, Reservierungen unter 57 86 93 00, www.wirtshausamrosengarten.de).