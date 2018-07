26. Juli 2018, 18:54 Uhr Lokalrunde Auf dem Dach und am See

Von Franz Kotteder

Im August macht bekanntlich ganz Frankreich Urlaub, insofern ist es eigentlich nicht ungewöhnlich, wenn ein französisches Restaurant wie das Buffet Kull in der Marienstraße 4 den August nutzt, um seine Küche umzubauen. Dass es während dieser Zeit aber als Pop-up-Restaurant auf der Dachterrasse des Werks 3 hinter dem Ostbahnhof weitermacht, schon eher. München Hoch 5 nennt sich der dortige Event-Bereich mit Restaurant und Pool-Bar an der Atelierstraße 10, und er wird vom 2. bis 17. August 15 Tage lang zum Roof Kull Pop Up. Die Karte ist ein bisschen schmaler als sonst, es gibt aber nach wie vor die Klassiker von der ganzen Dorade über den halben, ausgelösten Hummer bis zum Tatar vom Rinderfilet und dem "NY-Style-Filetsteak". Die Weine sind für 25 Euro aufwärts pro Flasche erhältlich. An der Pool-Bar muss man nicht reservieren, dort gibt es auch Drinks für unter zehn Euro. Etwas kompliziert ist die Reservierung im Restaurant: Da muss man über die Homepage ein Ticket für 35 Euro kaufen, das dann auf die Zeche angerechnet wird (Atelierstraße 10, 2. bis 17. August, jeweils von 18 Uhr an, Reservierung unter Telefon 22 15 09, www.buffet-kull.de).

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet das Luxushotel Vier Jahreszeiten Starnberg mit seinen Restaurants Aubergine (ein Stern im Guide Michelin) und Oliv's in diesem Sommer sein Food-Festival. Sternekoch Maximilian Moser hat mit seinem Team eine Reihe von Stationen aufgebaut, an denen live gekocht und gegrillt wird. Ausgewählte Partner aus der Region präsentieren ihre Produkte vom Schnaps bis zur Praline. Auch für Musik ist gesorgt, die Walking Voices spielen Soul, Pop und Swing (Hotel Vier Jahreszeiten, Münchner Straße 17, 82319 Starnberg, Samstag, 4. August, von 17 Uhr an, pro Person 79 Euro, Anmeldung unter Telefon 0 81 51-4 47 01 71 erforderlich). Franz Kotteder