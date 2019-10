Dieser Tage gewinnt der Rest der Welt ja gerade wieder den Eindruck, in Bayern ernähre man sich von Hendl, Schweinshaxen und vielleicht auch noch von Ochs am Spieß. Dabei gibt es doch jede Menge anderer Speisen. Käse, zum Beispiel. Vergangenen Sonntag erst hat die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bei der Bauernmarktmeile die "Bayerischen Käseschätze" (welch' seltsamer Titel!) ausgezeichnet, nun werden auf dem Viktualienmarkt die 4. Münchner Hofkäse-Tage gefeiert. Der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau präsentiert dort zusammen mit den Markthallen München die Vielfalt von Käse, wie er auf Biobauernhöfen hergestellt wird. Am Freitag können die Besucher bei der Publikums-Hofkäse-Prüfung aus mehr als 100 Sorten die besten Käse aus Bayern und dem übrigen Deutschland wählen. Beim Food Pairing mit Hofkäse kombinieren ausgewählte Marktstände Käse mit Wein, Saft oder Chutneys. In der Hofkäse-Schule kann man unter fachkundiger Anleitung selbst einen Weichkäse herstellen (nach Anmeldung unter www.hofkaese.de/viktualienmarkt), beim Hofmilch-Test gilt es, in einer Blindverkostung Büffel-, Schaf-, Ziegen- und Kuhmilch am Geschmack zu erkennen. Und ein umfangreiches Kinderprogramm gibt es auch (Viktualienmarkt, Freitag, 4., und Samstag, 5. Oktober, 10-18 Uhr).

Was sich im Dreimühlenviertel tut, wird in der Gastro-Szene immer eifrig diskutiert. Am Montag feierte das Bavarese in der Ehrengutstraße seinen Abschiedsabend, jetzt kocht dort die Gerüchte- statt der Kneipenküche. Erst ging herum, Hans im Glück wolle eine Filiale eröffnen, doch der Burgerbrater vermeinte. Dann wurde die Kette Oh Julia genannt. Deren Chef Marc Uebelherr dementiert auch. Interessiert ist aber offenbar ein anderer der Partner des Fugazi No.15 am Baldeplatz - so entstand wohl das jüngste Gerücht.