Was machen manche Fans des TSV 1860 München an einem Samstagnachmittag, wenn ihre Profi-Mannschaft erst am Sonntag spielt? Sie fahren mit dem Amateur-Team zum Bayernliga-Spiel in Memmingen und mischen Zug und Stadion so auf, dass sie am Abend bei der Rückkehr nach München von einem größeren Polizeiaufgebot erwartet und kontrolliert werden.