1. April 2019, 18:48 Uhr Löschboote und Wachdackel Hahaha

München scherzt in den April

Auf Kommando lustig sein, das muss man können. Wer es kann und wer nicht, lässt sich einmal im Jahr besonders gut beobachten. Auch an diesem 1. April ist in München wieder einiges an Scherzen zusammengekommen, worüber man lachen kann oder auch nicht.

Wer in München einen Falschparker sieht, soll ihn laut Polizei nun selbst ahnden dürfen. Bei Verstößen bis zu 55 Euro sollen Bürger eigenständig Strafzettel ausfüllen und verteilen, teilte das Präsidium mit. Die Feuerwehr wiederum kündigte ein Löschboot für die Isar an; es sei für Einsätze am Ufer und auf den Isarinseln gedacht, auch eine neue Wache werde noch gebaut. Die Münchner Verkehrsgesellschaft erklärte, die U-Bahnwache künftig mit Diensthunden auf Streife zu schicken; ausweislich des Fotos, das der Pressemitteilung beigefügt ist, werden Rauhhaardackel im Bewerbungsverfahren bei sonst gleicher Eignung bevorzugt. Die Buchhandelskette Hugendubel teilte mit, in allen 150 Filialen nur noch eBooks zu verkaufen und "klassische gedruckte Bücher" aus dem Sortiment zu nehmen. Und auch die Lottozentrale gab sich modern: Statt der Superzahl solle in Bayern künftig ein "Super-Emoji" über den Lottogewinn entscheiden.

So, genug damit. Fortsetzung folgt in einem Jahr - kein Scherz.