Am stillen Örtchen hinterm Gasteig ist es allzu still geworden aus Sicht des Bezirksausschusses Au-Haidhausen (BA). Daher nimmt das Gremium 8000 Euro aus seinem Budget in die Hand, um das ehemalige Toilettenhäuschen aufzuhübschen und dort vom Frühjahr an Lesungen, Konzerte und Ausstellungen zu veranstalten. Dadurch will der BA dieser ungewöhnlichen Kulturspielstätte zu mehr Bekanntheit im Viertel verhelfen. Unter dem Namen "Locus" hatte dort im Vorjahr eine Künstlerinitiative ein Programm mit 24 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Aufgrund von "bürokratischen Hürden" hatte die Gruppe heuer jedoch auf eine Fortsetzung ihres Locus-Engagements verzichtet. In der Folge gab es im BA längere Debatten, was künftig mit dem Klohäuschen geschehen solle. Nun sprach sich eine Mehrheit dafür aus, das denkmalgeschützte Bauwerk um ein Gestänge zu erweitern, um Open-Air-Austellungen zu ermöglichen. Des Weiteren will der BA dort Veranstaltungen abhalten - auch als Ersatz für die Kulturtage Au-Haidhausen, die nächstes Jahr nicht stattfinden werden.