"Frühlingsgefühle in der Staatsregierung" vom 24. Februar:

Lippenbekenntnisse

"Bayern verfügt über die vielfältigste und lebendigste Museumslandschaft in Deutschland, die beim Publikum eine hohe Attraktivität genießt. Mit knapp 19 Millionen Museumsbesuchern jährlich nimmt Bayern bundesweit unangefochten die Spitzenposition ein." So das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf seiner Internetseite.

Seit vier Monaten ist diese Museumslandschaft nun Corona-bedingt geschlossen. Mit einer überraschenden Hauruck-Aktion unseres Ministerpräsidenten dürfen seit 1. März Baumärkte nun wieder öffnen. Und was ist mit den Museen? War das Bekenntnis unseres Herrn Ministerpräsidenten zur Kultur nur ein Lippenbekenntnis? Warum erhebt Bernd Sibler, unser Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, nicht ebenso die Stimme wie Herr Aiwanger?

Ich hätte mich gefreut, wenn Museen vor den Baumärkten hätten öffnen können - das wäre ein deutliches Bekenntnis zur Kultur gewesen. Leider wurde diese Chance vertan. Hermann Will, München

Blumen ja, Bücher nein

Blumen statt Bücher - so könnte auch die Überschrift der Meldung auf Seite 1 der SZ vom 23. Februar lauten, in der verkündet wird, dass Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen dürfen. Die Universitätsbibliothek Würzburg, immerhin die größte wissenschaftliche Bibliothek Unterfrankens, hat dagegen die Bedingungen für die Benutzung vom 22. Februar an erneut eingeschränkt. Buchhandlungen in Berlin und einigen anderen Bundesländern dürfen öffnen, in Bayern nicht. Ganz offensichtlich ist der Offene Brief der bayerischen Verleger, Buchhändler und Autoren von der Staatsregierung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Laut bayerischer Verfassung soll der Freistaat ein Kulturstaat sein - ich habe da jetzt meine Zweifel. Dr. Karl Klaus Walther, Volkach

Corona-Absurdistan

Golf spielen ist verboten, weil es so infektiös ist. Aber nur auf Golfplätzen! Auf Wiesen in freier Natur ist es nicht mehr infektiös und folglich gestattet. Baumärkte dürfen öffnen, Topfgeschäfte dagegen nicht, obwohl beide im Metallhandel tätig sind. Gartencenter dürfen öffnen, weil sie mit verderblicher Ware handeln. Textileinzelhändler handeln auch mit verderblicher Ware, dürfen aber nicht öffnen, weil ihre Winterkollektion schon verdorben ist. Am Odeonsplatz in München besteht Maskenpflicht. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite jedoch nicht. Das Virus hält sich in München strikt an die ihm aufgezeigten Flurnummerngrenzen! Der Minister Sibler feiert in seinem Garten zusammen mit anderen Politikern seinen Fuchzigsten. Kein Problem. Mit Fuchzig gehörst du noch nicht zu einer Risikogruppe, und Politiker sind prinzipiell gegen alles immun und resistent, auch gegen gesunden Menschenverstand. Georg Kerschensteiner, München