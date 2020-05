Detailansicht öffnen Bedenkliches Massenvergnügen: Das Einkaufsvolk tummelt sich wieder dicht an dicht in der Münchner Kaufingerstraße. (Foto: Sebastian Gabriel)

"Zurück im Gewimmel" vom 11. Mai:

Missachtete Mindestabstände

Das Wimmelbild von der Neuhauser- und Kaufingerstraße vom Samstag, 9. Mai ist das Ergebnis der Lockerungsübungen, die von den sechzehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vereinbart wurden. Dieses Bild zeigt auch, dass die Vereinbarungen, die auf dieser Konferenz beschlossen wurden, nicht funktionieren. Einhalten des Mindestabstandes: Fehlanzeige. Selbstverpflichtung und Eigenverantwortung, wie von den Politikerinnen und Politikern gefordert: Fehlanzeige.

Die Identifikation und Isolation von Infektionsketten ist bei diesem Gewimmel nicht durchführbar, dieses Vorgehen funktioniert vielleicht in einer kleinen Gemeinde oder bei einer Veranstaltung mit wenigen Teilnehmern, aber sicherlich nicht in einer Einkaufsstraße einer größeren Stadt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor wenigen Tagen die zögerliche Haltung der Bundesregierung beim Thema "Öffnung von größeren Geschäften" damit begründet, dass vermieden werden solle, dass zu viele Menschen in die Einkaufstraßen drängten: Genau das haben wir aber jetzt. Bezogen auf München und Umgebung, handelt es sich hier sicherlich um eine Minderheit - aber um eine Minderheit, die unter Umständen großen Schaden für eine Mehrheit anrichtet.

Die ersten Lockerungen, die zwei Wochen zuvor eingeführt wurden, ließen an diesem Wochenende die Zahl der Infizierten steigen, in spätestens zwei Wochen werden wir die Rechnung für die neuerlichen Lockerungen präsentiert bekommen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten jetzt nicht mehr auf den Rat der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören. Stattdessen hat es den Anschein, dass Aluhüte und Politikerinnen und Politiker, die im deutschen Bundestag rechts von der Union sitzen, an Einfluss gewinnen. Sollten die Zahlen der Infizierten und der schweren Krankheitsverläufe in den nächsten Tagen und Wochen wieder steigen, so werden genau diese Leute, die jetzt sehr laut nach Lockerungen gerufen haben, sich wieder in Talkshows setzen und die Regierung für das verantwortlich machen, was sie von ihr gefordert haben. Rüdiger Eisele, München

Zweierlei Maß

Auf der ersten Seite des Münchenteils finde ich ein für Corona-Zeiten beeindruckendes Foto von Menschenmassen, die am vorletzten Samstag beim Einkaufen in der Fußgängerzone unterwegs waren. Zehntausende waren es, so lese ich da, die sich durch die Kaufinger- und Neuhauser Straße schoben. Viele übrigens ohne Maske, wie deutlich zu sehen ist (eine Maskenpflicht besteht nur in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln; d. Red.).

Zwei Seiten weiter wird mit einem ähnlichen Foto der Marienplatz gezeigt mit einer Vielzahl Demonstranten - und sofort werden Kritiker zitiert: Unverantwortliche Beamten hätten einschreiten müssen und diese Ansammlung verhindern. Mir leuchtet das ein, gleichzeitig stelle ich mir und Ihnen als verantwortungsbewusste Journalisten folgende Frage: Warum kritisiert niemand, dass die Polizei die Zehntausende bummelnden Einkäufer in der Fußgängerzone nicht auseinander getrieben hat? Hier hätte die Polizei einschreiten müssen, wenn sie das Infektionsschutzgesetz ernst nimmt. Diese einkaufenden Menschenmassen sind viel beunruhigender als die 3000 Demonstranten. Das ist genau das Gleiche wie mit der Bundesliga: 22 schwitzende, keuchende, literweise Tröpfchen und ähnliches ausstoßende Männer rennen über den Platz - ohne jeden Mindestabstand, aber in den Schulen und Kitas darf zum Beispiel nicht Fußball gespielt werden? Noch nicht einmal mit Maske! Kann es sein, dass da irgendetwas nicht stimmt? Ich als regelmäßige Leserin der SZ wünsche mir von Ihnen Antworten, Berichte und Kommentare mit mehr kritischem Geist! Übrigens: Verschwörungstheoretikerin bin ich nicht, aber eine Bürgerin, die sich Gedanken macht. Gisela Bendinger, München