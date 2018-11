3. November 2018, 14:55 Uhr Unterföhring "Es ist so geil, wir sind in einem Penny-Markt"

Die "Lochis" füllen Hallen, ihre Videos werden millionenfach geklickt. Zum Tourabschluss spielen sie in einem Supermarkt und hämmern diese Tatsache ihren Fans ein. Absurd finden die die Werbeaktion trotzdem nicht.

Von Sophia Baumann, Unterföhring

Einige Hundert Meter nordöstlich der Münchner Stadtgrenze treten zwei Teenagerinnen durch die Schiebetür in einen Penny-Markt. Eine alltägliche Szene in einem Gewerbegebiet in Unterföhring, würden die beiden jungen Frauen dann nicht ihre Jacken ausziehen und ihre Schritte im Licht der Neonröhren immer mehr beschleunigen - hinter ihnen drängeln schließlich noch Dutzende andere. Sie laufen vorbei an Pfandautomaten, Süßwaren, Fertigprodukten, immer weiter, bis ganz nach hinten. Dort, wo sonst die Kühltheke steht, aber die hat die Marktleitung heute wegen der Akustik versetzen lassen.

Das erinnert an Klischees vom Schlussverkauf, wenn sich alles schubst und keilt, um die herabgesetzte Matschhose oder das vergünstigte Rührgerät zu ergattern. Aber darum geht es den 150 Menschen nicht, die am Freitagabend in den Discounter drängen. Sie wollen die "Lochis" sehen.

Die "Lochis", das sind Heiko und Roman Lochmann. Die 19-jährigen Zwillinge sind bekannt geworden mit Videos auf Youtube. Comedy und Musik. Und gerade waren sie auf Tour mit ihrem zweiten Album "#whatislife".

Zu Ende geht die Tour in Unterföhring, im Penny-Markt. "In einem Supermarkt - das hatten wir noch nie", ruft Roman Lochmann in die Menge. "Das ist auf jeden Fall ein Highlight!" Die Neonlichter sind nun ausgeschaltet, stattdessen leuchten bunte Scheinwerfer den Verkaufsraum aus. Dann stimmen die Zwillinge "Level Up" an, einen Song vom neuen Album.

Das Konzert im Supermarkt als Höhepunkt? Die meisten Künstler, die in Geschäften auftreten, befinden sich wohl kaum auf dem Zenit ihrer Karriere. Kevin Costner zum Beispiel, früher ein berühmter Schauspieler, gab vor wenigen Jahren ein Konzert in einem Möbelhaus in Aschheim. Die wenigsten Künstler kommen ja überhaupt so weit, aber wenn einer vorher schon mal Oscarpreisträger war, bekommt das Ganze einen tragischen Geschmack.

Bei den Lochis sieht es anders aus. Ihren Kanal auf Youtube haben zweieinhalb Millionen Menschen abonniert, die Clips werden teils mehr als 20 Millionen Mal angesehen, tausendfach drücken die Zuschauer auf "Like". Vergangenes Jahr waren die Zwillinge zweifach für den Musikpreis Echo nominiert. Die Lochis sind bunt, laut, überdreht, und es scheint für sie nur immer weiter nach oben zu gehen. Penny-Markt, Veranstaltungshalle, Youtube, was macht es denn für einen Unterschied? "Ich finde es einfach nur witzig", sagt Roman Lochmann. Mehr Erklärung gibt es nicht.

Trotzdem wird natürlich demonstrativ häufig erwähnt, wo man sich an diesem Abend befindet. "Es ist so geil, wir sind in einem Penny-Markt", rufen die beiden ihren Fans immer wieder zu. Die jubeln den Lochis mit ausgestreckten Händen zu, singen mit, drängen sich um die Bühne. In ihren Händen halten sie mit Werbung bedruckte Klatschstangen.

Hinter der Bühne blitzen immer wieder Schilder mit den Aufschriften "Käse", "Wurst" oder "Feinkost" durch. Die Kühltheke wurde entfernt, aber der Großteil der Regale bleibt eingeräumt. "Da merkt man auch, dass wir authentisch im Markt sind", erklärt Peter Rack von der Marketing-Abteilung. Damit das authentische Setting niemanden dazu verleitet, sich am Sortiment zu bedienen, haben sich in jeder Regalreihe Mitarbeiter positioniert.

Die Zuschauer finden das Lochi-Konzert im Discounter stimmig

Die Marketing-Abteilung will schon die Jüngsten an die Marke heranführen, sie in den Discounter locken. Deshalb gibt es an diesem Abend keinen Alkohol, stattdessen werden bei dem Konzert Smoothies, Chips und Süßigkeiten verschenkt. Die Zwillinge selbst finden ihre Werbung für den Discounter nicht problematisch. "Das ist uns ja bewusst", sagt Heiko Lochmann. Aber die Fans hätten schließlich einen Mehrwert von der Aktion, sogar die im Internet. Denn der Auftritt wird live übertragen.

Absurd finden das die meisten Besucher nicht. "Das macht es eigentlich aus", sagt Erika, 16 Jahre alt. Sie und ihre Freundinnen haben die Karten gewonnen, wie alle anderen Besucher auch. Die Elfjährige Hannah ist ein riesiger Fan, vor Aufregung hat sie ganz rote Wangen. Sie hätte die "Lochis" zwar lieber in einer großen Halle gesehen, findet das Discounter-Ambiente aber "ganz okay". Einige Meter weiter stehen zwei Männer Mitte 30, die schon alleine wegen ihres Alters und Geschlechts herausstechen. Sie sind jedoch nicht wegen der Band gekommen - sondern wegen der Location. "Das ist mal was anderes - was, das ein Supermarkt normalerweise nicht macht."

Nach dem Konzert ist die Tour zu Ende. "Wir können uns kein besseres Ende vorstellen, als hier mit Euch", ruft einer der Zwillinge vor den letzten Songs durch die Regale. Der Auftritt im Discounter, verkauft als krönender Abschluss. Die Fans kreischen.