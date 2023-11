Aus wackeligen Tutorials wurden Vlogs, Reaction-Videos und Parodien. Aus den zwölfjährigen Jungs vom Dorf wurden die erfolgreichen Youtuber "Die Lochis". Aus Parodien bekannter Songs wurden ihre eigenen Lieder. Mit ihrem ersten Album "#Zwilling", welches 2017 erschien, erreichten die Brüder Goldstatus. Mit der Zeit mauserten sich die Teenie-Stars zu echten Heros - oder besser gesagt HE/ROs.

2019 beendeten die Brüder das Kapitel "Die Lochis" und begaben sich auf eine neue Reise in die Welt der Musik. "Es war eine geile Zeit, die aber dort bleiben soll, wo sie ist. Wir brauchten einen Neuanfang, denn auch wir sind erwachsen geworden", erklären die heute 24 Jahre alten Zwillinge.

Im März 2021 veröffentlichte das Duo, deren neuer Bandname HE/RO sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammensetzt, ihre ersten beiden Lieder "Siehst du mich" und "Falsch mit mir". Am 13. Mai 2022, ihrem 23. Geburtstag, folgte das Debütalbum "Teen Star Dilemma". Der Sound ist rockiger als zu Lochis-Zeiten. E-Gitarren und Drums. Die Einflüsse ihrer musikalischen Vorbilder wie beispielsweise Tokio Hotel, Nirvana oder Green Day sind erkennbar.

2023 folgte die Tour. "Auf der Bühne zu stehen, hat sich angefühlt wie heimkommen. An keinem Ort fühlen wir uns wohler", schwärmten die Brüder über die bisherigen fünf Konzerte Anfang des Jahres. Die Tour und ihre Lieder live vor Publikum zu performen habe nochmal bestätigt, was Heiko und Roman eigentlich schon wussten: Die Youtube-Karriere an den Nagel hängen und HE/RO zu werden, war die richtige Entscheidung.

Im Dezember 2023 startet nun die zweite Hälfte der "You are HE/RO - Tour 2023". Am 8. Dezember spielen die Brüder im Technikum in München. Eineinhalb Stunden heißt es dann wieder: "Rock in die Fresse". Auch wenn das Duo diesmal nicht zu zweit, sondern mit einer Band auf der Bühne steht, greift Roman bei einigen Songs selbst zur Gitarre. Ferner gebe es auf der aktuellen Tour endlich Moshpits. Das Publikum sei jetzt älter, viele Anfang und Mitte 20. Von Leuten, die mit den Brüdern aufgewachsen sind, bis hin zu einer neuen Generation an Fans, die das Youtube-Kapitel überhaupt nicht greifen können, sei alles vertreten, erklären HE/RO.

Druck rausnehmen und sich nicht verrückt machen lassen

Die ganz großen Hallen wie beispielsweise die Westfalenhalle, in der die Zwillinge 2019 bei der Lochis-Abschluss-Tour spielten, schaffen sie noch nicht zu füllen. Schlimm? Im Gegenteil. "Wie langweilig wäre es, wenn wir schon den Peak unseres Erfolges als Musiker erreicht hätten. Das ist, als würden sich die beiden Protagonisten eines Filmes schon in den ersten Minuten küssen. Niemand würde weiterschauen." Die Herausforderung sei nicht das Fußfassen in der Musikindustrie, sondern das Ankommen. Trotz ihres bekannten Namens müssen auch Heiko und Roman die Leute Schritt für Schritt von ihrer Musik überzeugen. Die Brüder freuen sich auf die Reise, die mit dem Projekt HE/RO ihren Lauf genommen hat und träumen davon, noch die nächsten Jahrzehnte auf der Bühne zu stehen.

Der Druck an den Erfolg der "Lochis" anzuknüpfen? Natürlich ist er da, aber Erfolg, vor allem kommerzieller Erfolg, dürfe nicht das einzige Ziel sein, so HE/RO. Natürlich träumen die Brüder davon, Gold zu gehen und in ausverkauften Hallen zu spielen. Auf der anderen Seite ist da aber auch der Wunsch, den Druck rauszunehmen, an sich selbst zu arbeiten und sich nicht von dem Vergleich mit vergangenen Erfolgen verrückt machen zu lassen.

Für Heiko und Roman ist HE/RO nicht nur ein Bandname oder das Ventil, um ihre Energie auf die Leute zu übertragen und ihnen und sich selbst damit neue Kraft zu geben. Das Kunstprojekt ist das Resultat einer Entscheidung, die die Brüder aus dem Herzen getroffen haben und symbolisiert Selbstfindung, Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung. "Am Ende steht HE/RO, und da stecken unsere Namen wieder drin, für uns und dafür, auf sich selbst zu hören."

HE/RO, Freitag, 8. Dezember, 20 Uhr, Technikum