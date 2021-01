Die Ziegeleistraße ist eine eher ruhige Straße. Sie führt direkt in die Aubinger Lohe, vorbei an einer Kindertagesstätte und einem Waldkindergarten. Dass die Straße nicht über Gehwege verfügt, war bisher kein Problem, viel Verkehr gab es dort nicht. Jetzt allerdings entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft an der Henschelstraße ein Neubaugebiet - weshalb sich Mitarbeiter und Besucher der Kitas nun um die auf der Fahrbahn laufenden Kinder sorgen. Denn inzwischen herrscht in der Ziegeleistraße, baustellenbedingt, reger Parksuchverkehr. Der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied fordert deshalb, die Gefährdungslage erneut zu überprüfen und die "Wegesicherheit" zu verbessern. Zumal aufgrund des Bevölkerungswachstums zu erwarten sei, dass das "Verkehrsaufkommen auf dem aktuellen Niveau bleiben wird".