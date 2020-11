Die Lochhausener Straße ist besonders zu den Hauptverkehrszeiten stark frequentiert. Die zwischen der Gemeinde Gröbenzell und der Münchner Stadtgrenze verlaufende Verbindungsstrecke soll deshalb von derzeit 5,50 Meter auf acht Meter verbreitert werden. Im Zuge dieses Ausbaus, der sich aufgrund von Umplanungen wegen Überschwemmungsgebieten verzögert hat, müsse auch die Verkehrssicherheit am Krähenweg verbessert werden, fordert der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied. Zum einen sollten die Bushaltestellen an der Ecke eine Art Warte-Insel bekommen und der Wartebereich für die Fußgänger mittels Randstein von der Fahrbahn abgegrenzt werden, so die Lokalpolitiker. Zum anderen gelte es, den Fokus auf die dort die Lochhausener Straße querenden Radler zu lenken. Die vielen überflüssigen Verkehrsschilder sollten entfernt und stattdessen ein neues Schild "Achtung Fahrräder kreuzen in beide Richtungen" aufgestellt werden. Die Route nutzen vor allem Schulkinder.