7. August 2018, 19:23 Uhr Lochhausen Dreijährige beinahe in See ertrunken

Am Lußsee in Lochhausen ist ein kleines Mädchen ins Wasser geraten und musste reanimiert werden. Es schwebt in Lebensgefahr.

Ein drei Jahre altes Mädchen musste am Dienstagnachmittag nach einem Badeunfall am Lußsee in Lochhausen am Ufer reanimiert werden. Wie die Polizei berichtet, geriet das Mädchen, das sich mit seiner 28-jährigen Mutter, zwei Geschwistern und der Großmutter am See aufhielt, in das Wasser.

Eine 37-jährige Frau bemerkte das im See treibende Kind, ein 38-jähriger Badegast konnte es aus dem Wasser ziehen. Das Mädchen wurde in ein Münchner Klinikum gebracht. Der Zustand ist kritisch.