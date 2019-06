13. Juni 2019, 22:15 Uhr Lochham Dieb stiehlt Geldbörse aus Auto

Bei einem Arbeitseinsatz in der Lochhamer Ulmenstraße am Mittwoch büßte ein 32-jähriger Handwerker seinen Leichtsinn. Sein Firmenfahrzeug hatte er mit offenen Fenstern abgestellt und den Pkw zudem nicht versperrt. Zwischen 12 und 13 Uhr nutzte ein dreister Dieb die Chance und entwendete in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel des Handwerkers aus dem Auto. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Planegg, Telefon 899 25 0, entgegen.