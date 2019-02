20. Februar 2019, 18:37 Uhr Loch in der Prinzregentenstraße Probleme mit den alten Stadtbächen

SZ-Leser weist auf eigene Diplomarbeit hin, die das Phänomen schon vor 50 Jahren erforschte

"Rätselhaftes Loch im Lehel" vom 14. Februar und "Das Loch ist zu" vom 15. Februar über ein plötzlich aufgetretenes Loch in der stark befahrenen Münchner Prinzregentenstraße:

Mit großem Interesse habe ich Ihre Artikel gelesen. Ursprung meines Interesses ist nicht nur der Tatbestand, dass sich das "Loch" in dem Stadtteil von München aufgetan hat, in dem ich lebe, sondern vor allem, weil ich mich schon vor mehr als 50 Jahren als Assistent an der Technischen Universität München mit Problemen solcher Art beschäftigt habe.

Dabei hatte ich seinerzeit eine Diplomarbeit initiiert, welche sich mit der diesbezüglichen Ursachenproblematik befassen sollte. Die entsprechende Ausarbeitung ist 1967 unter dem Titel "Baugrund und Gründungsmöglichkeiten im Bereich alter Münchner Stadtbäche" fertiggestellt und anerkannt worden.

In dieser Arbeit werden anhand historischer Karten aus diversen Jahren die Verläufe der vielen früheren Münchner Wasserläufe - als Teile der Isar - in Verbindung gebracht mit Setzungen von Häusern im näheren Umfeld der Bäche, Kanäle und Gräben, ableitbar aus Rissbildern an den Hauswänden. Ursache der Schäden an den Gebäuden war meist die bei Planung und Bau nicht erfolgte Berücksichtigung der Situation, dass spätere Verfüllungen der Wasserläufe vermutlich nicht sorgfältig vorgenommen und/oder Schlickschichten auf der Sohle der Gewässer im allgemeinen nicht entfernt worden waren. Auch in diesen Fällen sind die Schäden nicht immer unmittelbar nach Errichtung der Bauwerke entstanden.

Der Bereich, in welchem sich der Schaden in der Prinzregentenstraße gezeigt hat, liegt dort, wo man früher den sogenannten "Holzgarten" angelegt hat. In diesem ist das durch den Anfang des 17. Jahrhunderts künstlich angelegten "Triftkanal" transportierte Holz zur Versorgung des herzoglichen Hauses zwischengelagert worden. Nach Wegfall der Nutzung des relativ großen Holzgartens sind dort ebenfalls Verfüllungen vorgenommen worden.

Die im abschließenden Hinweis im Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 15. Februar angestellte Vermutung, dass der aktuell entstandene Schaden auf Münchens Baugeschichte zurückgeführt werden könnte, wird durch die Ausarbeitungen in der zitierten, wahrscheinlich inzwischen in Vergessenheit geratenen Diplomarbeit eindeutig erhärtet. Ein Exemplar dieser Arbeit müsste sich noch im Archiv des Zentrums Geotechnik der Technischen Universität München befinden.

Dr.-Ing. Hans-Ulrich Werner, München