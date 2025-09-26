Zum Hauptinhalt springen

Vorwürfe werden untersuchtNeues Disziplinarverfahren gegen LMU-Professor Michael Meyen

Lesezeit: 4 Min.

Michael Meyen bei einem Vortrag im Oktober 2024.
Michael Meyen bei einem Vortrag im Oktober 2024. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Dem Kommunikationswissenschaftler war 2024 wegen seiner Tätigkeit für eine „Querdenker“-Zeitung das Gehalt gekürzt worden. Nun geht die Landesanwaltschaft neuen Vorwürfen nach.

Von Sebastian Krass

Als Professor in der Uni krankgeschrieben, aber anderswo als Publizist und Diskussionsteilnehmer aktiv: Diese Konstellation bringt dem Münchner Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen, der eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) innehat, neuen Ärger mit seinem Dienstherren ein. Die Landesanwaltschaft Bayern hat ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet.

