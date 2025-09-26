Als Professor in der Uni krankgeschrieben, aber anderswo als Publizist und Diskussionsteilnehmer aktiv: Diese Konstellation bringt dem Münchner Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen, der eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) innehat, neuen Ärger mit seinem Dienstherren ein. Die Landesanwaltschaft Bayern hat ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten eingeleitet.
Vorwürfe werden untersuchtNeues Disziplinarverfahren gegen LMU-Professor Michael Meyen
Dem Kommunikationswissenschaftler war 2024 wegen seiner Tätigkeit für eine „Querdenker“-Zeitung das Gehalt gekürzt worden. Nun geht die Landesanwaltschaft neuen Vorwürfen nach.
Von Sebastian Krass
