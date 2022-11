Bewaffneter in Münchner Universität festgenommen

Blick in den Lichthof im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität (Archivbild).

Zeugen berichten von einer Bedrohung im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität. Die Polizei rückt in einem Großeinsatz auch mit Spezialkräften an.

Bei einem Großeinsatz der Münchner Polizei ist am Dienstagmittag in der Uni ein möglicherweise bewaffneter Mann festgenommen worden. Das berichtet ein Polizeisprecher. Vorausgegangen waren Meldungen über eine Bedrohungssituation im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität in der Münchner Maxvorstadt.

Dutzende Beamte, darunter auch zivile Kräfte und Spezialeinheiten, eilten zum Geschwister-Scholl-Platz, umliegende Straßen waren teilweise gesperrt. Nach knapp einer Stunde konnte laut dem Polizeisprecher ein Verdächtiger im Inneren des historischen Gebäudes festgenommen werden. Details zur Bedrohungslage, zur Waffe und zum Einsatz liegen noch nicht vor.