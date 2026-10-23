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HaushaltslochSparzwang an der LMU – der Exzellenzuni fehlen viele Millionen Euro

Lesezeit: 6 Min.

Auch Studierende dürften von Sparmaßnahmen getroffen werden – zumindest jene, die sich mit einem Tutorenjob das Studium finanzieren.
Auch Studierende dürften von Sparmaßnahmen getroffen werden – zumindest jene, die sich mit einem Tutorenjob das Studium finanzieren.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Weil die Kosten unerbittlich steigen und die Reserven verbraucht sind, muss die Ludwig-Maximilians-Universität drastisch sparen. Was nun geplant ist, warum die Kritik daran groß ist und woher frisches Geld kommen könnte.

Von Katharina Haase und Daniel Kuhn

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Als „Flaggschiff der Hochschullandschaft“ bezeichnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bei der 200-Jahr-Feier im Februar dieses Jahres. Ob die Universität Söders Annahme, „geisteswissenschaftliche Exzellenz mit Hightech“ zu vereinen, unter den gegebenen Bedingungen auch in den kommenden Jahren gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Denn auch der Münchner Exzellenzuniversität, die jedes Jahr hohe Fördersummen erhält, fehlt das Geld. In der Haushaltsplanung der LMU klafft in diesem Jahr ein Loch von vielen Millionen Euro. Und die Pläne, dieses zu stopfen, gehen Informationen der SZ zufolge auch mit Einbußen in Forschung und Lehre einher.

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