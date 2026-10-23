Weil die Kosten unerbittlich steigen und die Reserven verbraucht sind, muss die Ludwig-Maximilians-Universität drastisch sparen. Was nun geplant ist, warum die Kritik daran groß ist und woher frisches Geld kommen könnte.

Als „Flaggschiff der Hochschullandschaft“ bezeichnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) bei der 200-Jahr-Feier im Februar dieses Jahres. Ob die Universität Söders Annahme, „geisteswissenschaftliche Exzellenz mit Hightech“ zu vereinen, unter den gegebenen Bedingungen auch in den kommenden Jahren gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Denn auch der Münchner Exzellenzuniversität, die jedes Jahr hohe Fördersummen erhält, fehlt das Geld. In der Haushaltsplanung der LMU klafft in diesem Jahr ein Loch von vielen Millionen Euro. Und die Pläne, dieses zu stopfen, gehen Informationen der SZ zufolge auch mit Einbußen in Forschung und Lehre einher.