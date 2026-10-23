Als „Flaggschiff der Hochschullandschaft“ bezeichnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ludwig-Maximilians- Universität (LMU) bei der 200-Jahr-Feier im Februar dieses Jahres. Ob die Universität Söders Annahme, „geisteswissenschaftliche Exzellenz mit Hightech“ zu vereinen, unter den gegebenen Bedingungen auch in den kommenden Jahren gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Denn auch der Münchner Exzellenzuniversität, die jedes Jahr hohe Fördersummen erhält, fehlt das Geld. In der Haushaltsplanung der LMU klafft in diesem Jahr ein Loch von vielen Millionen Euro. Und die Pläne, dieses zu stopfen, gehen Informationen der SZ zufolge auch mit Einbußen in Forschung und Lehre einher.

Die LMU ist eine der renommiertesten Universitäten Deutschlands. Im anerkannten Shanghai-Ranking wird sie – hinter der Technischen Universität München (TUM) – auch in diesem Jahr als zweitbeste Universität Deutschlands geführt. Seit 2006 hält sie zudem den Titel einer Exzellenzuniversität, im vergangenen Jahr bekam sie sieben weitere von Bund und Land geförderte Exzellenzcluster bewilligt.

Doch können all das Lob und der Erfolg nicht ausgleichen, dass der Betrieb einer solch großen Universität mit etwa 800 Professorinnen und Professoren und mehr als 50 000 Studierenden sehr teuer und von den Preissteigerungen der vergangenen Jahre nicht verschont geblieben ist. Bereits im Mai dieses Jahres informierte der Vizepräsident für Wirtschafts- und Personalverwaltung, Christoph Mülke, in einer Mail an die erweiterte Hochschulleitung, die der SZ vorliegt, über eine prognostizierte Haushaltslücke von mindestens 13 Millionen Euro für das Jahr 2026. Diese betreffe vor allem konsumtive Ausgaben, also die laufenden Betriebskosten der LMU.

Dem Protokoll des Fakultätsrats der Sozialwissenschaftlichen Fakultät von Anfang des Jahres zufolge, das der SZ in Auszügen vorliegt, wurden die Standardzuweisungen des Wissenschaftsministeriums für Energie- und Betriebskosten trotz enormer Preissteigerungen seit 2020 nicht erhöht. Dies trage maßgeblich zum einzusparenden Defizit im Gesamthaushalt bei.

Mehrere vertrauliche Quellen aus verschiedenen Fakultäten der Universität berichten allerdings auch von einem Defizit in den zu erwartenden investiven Ausgaben, also Projekten, die den Betrieb der Universität auch für die Zukunft sichern sollen. Darunter fallen etwa Renovierungen und andere Baumaßnahmen. Genaue und vor allem auch aktuellere Zahlen, wie hoch letztlich die fehlende Summe an möglichen Gesamtausgaben ist, gibt es auch jetzt, Ende Oktober, nicht. Zumindest nicht offiziell. In den Gesprächen mit der SZ wurden Zahlen von bis zu 40 Millionen Euro genannt. Jedoch, so bestätigen mehrere der Quellen, seien auch ihnen bislang keine konkreten Zahlen zum Gesamthaushaltsplan 2026 durch die Hochschulleitung vorgelegt worden.

Der Vizepräsident stellt ein Paket aus Sparmaßnahmen vor

Dass die anfallenden Energiekosten die Gesamtausgaben der LMU drastisch in die Höhe getrieben haben, ist bereits seit Jahren ein bekanntes Problem, über das Mülke die Dekanate schon im August 2022 erstmals informiert hatte. Mülke forderte in einem Schreiben dazu auf, durch individuelles Handeln und den vorausschauenden Umgang mit Ressourcen zur Energie- und damit Kosteneinsparung beizutragen. Jetzt, vier Jahre später, scheint dies nicht mehr auszureichen.

Auf Anfrage erklärt die LMU, keine genauen Angaben zur Höhe des Haushaltslochs machen zu können. Aufgrund der verschiedenen Strukturen in Finanzierung und Haushaltsführung der LMU lasse sich die finanzielle Situation der Universität „nicht seriös auf eine solche einzelne Zahl reduzieren“. Die LMU sei haushaltsrechtlich verpflichtet, nur so viel auszugeben, wie sie durch Zuweisungen des Freistaats sowie etwaige eigene Einnahmen zur Verfügung habe. Der Haushalt eines jeden Jahres sei somit zu decken.

Um das trotz steigender Kosten auch in den vergangenen Jahren möglich zu machen, habe man sogenannte Ausgabereste zur Finanzierung anfallender Mehrkosten aufgewendet. Seit 2025 seien diese Ausgabereste vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2026 sei die Bildung neuer Ausgabereste nicht möglich. Deshalb sei die Situation in diesem Jahr „besonders angespannt“.

Aufgrund dieser angespannten Lage stellt Vizepräsident Mülke in seiner Mail von Anfang Mai auch ein Paket aus Sparmaßnahmen vor, die zur Schließung der Haushaltslücke beitragen sollen, darunter die Sperrung von zehn Prozent der Haushaltsansätze von 2026 durch das LMU-Präsidium. Das bedeutet, dass alle Stellen, an denen innerhalb der Fakultäten eigene Haushaltspläne erstellt werden, dazu angehalten sind, zehn Prozent des vorab veranschlagten Haushalts nicht zu verplanen, um einen etwaig nötigen Einzug der Gelder zu gewährleisten.

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Auch sollen die Ausgaben für Baubewirtschaftung und Bauunterhalt auf 15 Millionen Euro gedeckelt werden. Im Jahr 2025 hatten diese noch bei 35 Millionen Euro gelegen. Diese drastische Deckelung könnte Auswirkungen auf Maßnahmen wie Renovierungsarbeiten haben. Auch könnte künftig ein größerer Teil der externen Forschungsgelder einbehalten werden, statt sie an die jeweiligen Forschenden an den Fakultäten weiterzureichen.

Sperren für Stellennachbesetzungen werden ebenfalls ausgeweitet, hier sollen Stellen nun teilweise bis zu zehn Monate ohne Nachbesetzung bleiben. Da dies nach SZ-Informationen auch Stellen in der IT oder der Studienberatung betrifft, stellt dies eine massive Einbuße in der LMU-internen Infrastruktur dar.

Die LMU bestätigt auf Anfrage: „Zum Umgang mit den Kostensteigerungen gehört unter anderem, dass befristete Stellen jetzt sechs statt drei und unbefristete Stellen zehn statt sechs Monate freigehalten und die regulären jährlichen Budgets der Departments um zehn Prozent reduziert werden.“ Ausnahmen hiervon könnten jedoch beschlossen werden.

Das Präsidium will so den zentralen Haushalt der LMU stabilisieren und wälzt dies vielfach auf die einzelnen Fakultäten ab. So belasten etwa das Einziehen von Forschungsgeldern oder die Sperre von Haushaltsmitteln die Planung der 18 Fakultäten. Diese müssen – je nach Haushaltslage – deswegen eigene Sparmaßnahmen auf den Weg bringen, deren letztliche Auswirkungen innerhalb der Fakultäten nicht immer absehbar sind.

Der Präsident warnt, die LMU könne den Anschluss an andere Spitzenuniversitäten verlieren

Dieses Vorgehen sei, so heißt es seitens der LMU-Leitung, „mit den entsprechenden Gremien abgestimmt“ und „im Einvernehmen mit allen Fakultäten“ beschlossen worden. „Es handelt sich hier in keinem Fall um gezielte Kürzungen zulasten einzelner Lehrstühle oder Aufgabenbereiche der Universität“, so die LMU. Dieses Einvernehmen wird in den Gesprächen der SZ mit Mitarbeitenden mehrerer Fakultäten nicht spürbar. Vielmehr wird die Sorge laut, was die Sparmaßnahmen letztlich für einen Effekt auf Forschung und Lehre haben könnten.

Vor allem die sekundären Sparmaßnahmen der Fakultäten träfen Studierende direkt: So würden, heißt es aus LMU-Kreisen, vielfach als Erstes Tutorenstellen gestrichen, die für viele Studierende einen wichtigen Teil zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts darstellen. Manche Fakultäten sparen dazu ebenfalls an Mitteln für Digitalisierung und technische Ausrüstung, kündigen Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften oder setzen die Finanzierung studienbegleitender Projekte aus. Selbst LMU-Präsident Matthias Tschöp hatte Anfang Oktober in einem Interview mit der SZ davor gewarnt, dass die angespannte finanzielle Lage der LMU langfristig dazu führen könne, dass diese den internationalen Anschluss an andere Spitzenuniversitäten verliere.

Im Wissenschaftsministerium hält man sich mit Aussagen über die finanzielle Lage einzelner Universitäten bedeckt und verweist darauf, dass man um die angespannte Lage wisse. Deshalb habe man unter anderem den zentralen Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftungskosten aller bayerischen Hochschulen von jährlich 20 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 85 Millionen im Doppelhaushalt 2026/27 erhöht.

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) erklärt auf Anfrage, man stehe im „engen und vertrauensvollen Austausch“ mit der LMU. Diese erhalte jedes Jahr Gelder in Millionenhöhe vom Freistaat, im aktuellen Haushaltsjahr belaufe sich die Auszahlung laufender Mittel an die Universität auf etwa eine halbe Milliarde Euro. Wie die LMU etwaige Defizite ausgleiche, obliege dem Präsidium. Dieses entscheide „in eigener Zuständigkeit und Verantwortung über die Verwendung der Mittel aus der Grundfinanzierung und aus den weiteren Zuschüssen“. Die Hochschulen seien zudem angehalten, auch selbst zur Finanzierung ihrer Aufgaben beizutragen, beispielsweise durch die Einwerbung von Drittmitteln.

Auch verweist das Ministerium darauf, dass das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz die Möglichkeit vorsehe, Gebühren für das Studium Studierender aus Ländern zu erheben, die nicht der Europäischen Union (EU) angehören. Die Entscheidung darüber liege jedoch bei den Hochschulen selbst. Tatsächlich gibt es dazu bereits seit Längerem Überlegungen an der LMU. Eine neu gegründete Arbeitsgruppe soll derzeit die Ausgestaltung solcher Gebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern vornehmen. Für EU-Studierende gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Sie müssen keine Gebühren zahlen, wenn inländische Studierende dies auch nicht müssen.

Mehrere Quellen hatten berichtet, dass bereits bei der nächsten Senatssitzung im November über die Gebühren entschieden werden solle. Die Hochschulleitung widersprach dieser Darstellung auf Anfrage. Bislang sei eine endgültige Entscheidung über die Einführung der Gebühren nicht für die kommende Sitzung geplant. Die endgültige Tagesordnung der nächsten Senatssitzung wird allerdings erst zwei Wochen im Voraus bekanntgegeben.

Mehrere Tausend Euro pro Semester : LMU erwägt Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Ländern Drei Jahre nach der Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende an der TUM plant auch Münchens zweite Exzellenzuniversität, dadurch zusätzliche Einnahmen zu generieren. Doch es regt sich Widerstand. Von Katharina Haase ...

Die Studierendenvertretung hatte Anfang der Woche eine Infoveranstaltung organisiert, bei der auch Protest laut wurde. Denn in den Reihen der Studierenden regt sich Widerstand gegen die Einführung der Studiengebühren. Diese sei diskriminierend und sorge für eine Verschlimmerung von Bildungsungleichheit. Auch der Migrationsbeirat der Stadt München äußerte sich kritisch zu den Plänen.

Von der LMU heißt es, die Einführung von Gebühren sei frühestens im Wintersemester 2027/2028 zu erwarten. Eine abschließende Entscheidung sei jedoch bisher nicht getroffen worden. Auch über die Höhe der möglichen Gebühren gibt es keine konkreten Angaben. Als wahrscheinlich gilt, dass die LMU sich hierbei an der TUM orientiert. Dort werden seit dem Wintersemester 2024/2025 Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende erhoben. Die Erhöhung der Beiträge ab dem Wintersemester 2027/2028 auf bis zu 3400 Euro für Bachelor- und bis zu 6800 Euro für Masterstudiengänge ist bereits beschlossen. Trotz zahlreicher Ausnahmen spült diese Praxis bei etwa 35 Prozent Nicht-EU-Studierenden jährlich viele Millionen Euro zusätzlich in die TUM-Kasse.