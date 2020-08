Von Sebastian Krass

Taxikosten in fünfstelliger Höhe, dienstliche Mittagessen in edlen Lokalen und Flugreisen zu internen Tagungen nach Venedig: Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) prangert in einem bisher internen Prüfbericht "Missstände" im Abrechnungswesen der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) an. Auf Anfrage nennt ein Sprecher des ORH insgesamt fünf Vorgänge an der LMU, die von Herbst 2017 an bei einer Prüfung des Reisekostenwesens aufgefallen seien. So habe etwa ein Beschäftigter der LMU binnen zehn Jahren Taxis für die Heimfahrt vom Dienstort München zu seinem Wohnort benutzt und sich "die Kosten von insgesamt 64 000 Euro erstatten lassen". Nach SZ-Informationen handelt es sich um einen der Vizepräsidenten der LMU.