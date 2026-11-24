Die Hochschulleitung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) vergibt eine Chance. Sie will über Themen diskutieren, die Studierende umtreiben – und spricht über deren Köpfe hinweg. Als wäre die Universität kein Ort zum gemeinsamen Lernen, Forschen und Debattieren. Sondern ein Ort, an dem Professoren den jungen Leuten die Welt erklären. Wie rückwärtsgewandt ist das.
MeinungMissglückter Politik-TalkDie LMU generiert sich wie eine Gelehrtenuniversität aus dem 19. Jahrhundert
Von Martina Scherf
Lesezeit: 2 Min.
Antisemitismus und Extremismus, Rüstung und Tierversuche: Die Exzellenzuniversität lässt über schwierige Themen sprechen, verliert dabei aber die Studierenden aus dem Blick.
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