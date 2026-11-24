Antisemitismus und Extremismus, Rüstung und Tierversuche: Die Exzellenzuniversität lässt über schwierige Themen sprechen, verliert dabei aber die Studierenden aus dem Blick.

Die Proteste von „Gen Z regelt“, wie hier Ende Oktober vor der LMU, machen es deutlich: Junge Menschen fühlen sich nicht ernst genommen – und möchten mitreden.

Die Hochschulleitung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) vergibt eine Chance. Sie will über Themen diskutieren, die Studierende umtreiben – und spricht über deren Köpfe hinweg. Als wäre die Universität kein Ort zum gemeinsamen Lernen, Forschen und Debattieren. Sondern ein Ort, an dem Professoren den jungen Leuten die Welt erklären. Wie rückwärtsgewandt ist das.