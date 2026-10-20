Künftige Studierende an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) aus Ländern, die nicht zur Europäischen Union (EU) gehören, könnten bald zur Zahlung hoher Studiengebühren verpflichtet werden. Die LMU bestätigte auf Anfrage, dass eine Arbeitsgruppe derzeit prüfe, wie mögliche Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EU-Staaten ausgestaltet werden könnten. Dies betreffe unter anderem die konkrete Gebührenhöhe, einzubeziehende Studienabschlüsse, Ausnahmeregelungen und Stipendien sowie die erforderlichen administrativen Prozesse.

In Kreisen der Studierendenvertretung (Stuve), deren Mitglieder auch anteilig in den Entscheidungsgremien vertreten sind, werden Zahlen von bis zu 4000 Euro für Bachelor- und bis zu 8000 Euro für Masterstudiengänge genannt, für Doktorandenstellen könnte es noch teurer werden. Die LMU bestätigt diese Zahlen auf Anfrage nicht und verweist auf das derzeitige Prüfverfahren.

Bereits seit Längerem gibt es an der Universität Gerüchte, dass die LMU es der Technischen Universität München (TUM) gleichtun könnte. Diese hatte mit Beginn des Wintersemesters 2024/2025 Studiengebühren für Studierende aus vielen Nicht-EU-Ländern eingeführt. Dabei gibt es zahlreiche Ausnahmeregelungen. So müssen Studierende aus Ländern, die Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), aber nicht der EU sind, beispielsweise Norwegen, keine Gebühren zahlen. Zudem ist von Studiengebühren befreit, wer zuvor einen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben hat. Studierende aus nicht EU-Staaten, die ihren Bachelor an der TUM abschließen, müssen demnach für einen dort folgenden Master keine Gebühren mehr zahlen.

Trotz dieser und weiterer Ausnahmen dürfte die Summe der Studiengebühren jährlich eine zweistellige Millionensumme in die TUM-Kasse spülen, die, so die Auskunft der TUM, ausschließlich für Verbesserung und Ausbau von Infrastruktur und Lehre genutzt werden sollen.

Dass die LMU nun gleichziehen möchte, dürfte nicht zuletzt auch hier mit der Finanzlage zusammenhängen. Erst vor Kurzem nannte LMU-Präsident Matthias Tschöp in einem Interview mit der SZ die angespannte finanzielle Lage der Münchner Universitäten als mögliche Gefahr dafür, dass diese bald den internationalen Anschluss verlieren könnten.

Hochschulchefs schlagen Alarm : Werden Münchens Spitzenuniversitäten kaputtgespart? Die Präsidenten Matthias Tschöp (LMU) und Thomas Hofmann (TUM) fürchten, international abgehängt zu werden. Warum das dramatisch wäre, wie sie gemeinsam dagegen kämpfen – und worauf sich Studierende einstellen müssen. SZ Plus Interview von Katharina Haase und Ulrike Heidenreich ...

Obwohl es an vielen Universitäten und Hochschulen, etwa in den USA oder Großbritannien, Standard ist, dass ausländische Studierende, auch aus Deutschland, dort hohe Studiengebühren entrichten müssen, regt sich hierzulande Widerstand gegen die geplanten Maßnahmen. Die Studierendenvertretung der LMU hat deshalb bereits eine Kampagne gestartet. In einer ersten Veranstaltung am Dienstag, die sich gezielt auch an internationale Studierende richtete, wollte die Stuve über die geplanten Maßnahmen informieren und zum Protest aufrufen. Auch eine Petition gegen die Gebühren wurde ins Leben gerufen. Die größte Befürchtung der Studierenden dabei ist eine wachsende Bildungsungleichheit, da viele Menschen sich ein Studium im Ausland dann nicht mehr leisten könnten.

Doch nicht nur die Studierenden lehnen die Gebühren ab. Eine interne Quelle der LMU berichtete im Gespräch mit der SZ, dass viele Mitglieder des Gremiums der Erhebung kritisch gegenüberstünden. Jedoch sei es schwierig, Geldmangel beim Finanzministerium anzubringen, solange man nicht alle weiteren Möglichkeiten ausschöpfe. Dies sei bereits ein Diskussionspunkt bei der Einführung der allgemeinen Studiengebühren gewesen, die zwischen 2007 und 2013 auch an der LMU erhoben worden waren. In jedem Fall müsse man versuchen, den Internationalisierungsgrad unter den LMU-Studierenden hoch zu halten. Natürlich seien Nicht-EU-Studierende auch ein Kostenfaktor, aber „wenn einer von zehn hier bleibt, dann bringt das Deutschland weiter“.

Wann genau die Gebühren beschlossen werden könnten, ist unklar. Einige Stimmen berichten von einer finalen Abstimmung bereits im November. Die LMU widerspricht auf Anfrage und teilt mit, für die kommende Senatssitzung am 19. November sei noch keine Abstimmung über Studiengebühren geplant.