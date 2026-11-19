In Zeiten von immer autoritärer agierenden Regierungen, neuen technischen Entwicklungen und globalen Krisen sind Universitäten so wichtig wie selten zuvor – und ebenso stark unter Beschuss. Wie geht man als Hochschule mit Kritik um? Und wie schafft man es, auch in konfliktreichen Situationen, sich einem Thema wissenschaftlich zu nähern?
Soziologe und LMU-Vizepräsident Armin Nassehi„Neutralität heißt nicht, keine Stellung zu beziehen“
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Künstliche Intelligenz, Nahost-Konflikt, rechte Parteien: An vielen gesellschaftlichen Streitthemen kommen Hochschulen nicht vorbei. Eine neue Veranstaltungsreihe der Ludwig-Maximilians-Universität soll zeigen: Es lohnt sich, darüber zu sprechen – gerade wenn es kompliziert wird.
Interview von Katharina Haase
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