Künstliche Intelligenz, Nahost-Konflikt, rechte Parteien: An vielen gesellschaftlichen Streitthemen kommen Hochschulen nicht vorbei. Eine neue Veranstaltungsreihe der Ludwig-Maximilians-Universität soll zeigen: Es lohnt sich, darüber zu sprechen – gerade wenn es kompliziert wird.

Armin Nassehi übernahm 1998 den Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der LMU. Seit Oktober 2025 ist er Vizepräsident der Rechts-, Wissenschafts- und Sozialwissenschaften.

In Zeiten von immer autoritärer agierenden Regierungen, neuen technischen Entwicklungen und globalen Krisen sind Universitäten so wichtig wie selten zuvor – und ebenso stark unter Beschuss. Wie geht man als Hochschule mit Kritik um? Und wie schafft man es, auch in konfliktreichen Situationen, sich einem Thema wissenschaftlich zu nähern?