Wie politisch darf die Universität sein? Diese Frage haben Akteurinnen und Akteure der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Montagabend im Plenarsaal der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gestellt. Es war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe der LMU mit dem Titel „Die Universität und die schwierigen Themen“. Am Ende des Abends wurde die Frage nicht eindeutig beantwortet – und die Zuschauerinnen und Zuschauer lernten, wenn auch teils mit einigem Frust, dass genau das der Kern der Veranstaltungsreihe ist.

Eröffnet hat den Abend Armin Nassehi, der langjährige Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie und nun Vizepräsident der LMU. Er hatte maßgeblich an der Entwicklung der Veranstaltungsreihe mitgewirkt. Die Idee dazu entstand, so erklärte er, als man im November vergangenen Jahres eine Vortragsreihe verschieben musste, weil Redner eingeladen wurden, von denen man Sätze erwartete, „die wir nicht hören wollen“. Nassehi sparte bewusst an Details, gemeint war aber eine Veranstaltung zum Nahostkonflikt, die in abgeänderter Form im Frühjahr doch noch stattgefunden hatte.

Die Entscheidung, wie man mit der Veranstaltung umgehen solle, habe der damals frisch konstituierten neuen Hochschulleitung vor Augen geführt, wie schnell man als wissenschaftliche Institution in einer Zeit politischer, globaler und gesellschaftlicher Krisen und Konflikte agieren und auch entscheiden müsse: Wie könne die Universität Redefreiheit und Wissenschaftsfreiheit auch bei schwierigen und gesellschaftlich polarisierenden Themen aufrechterhalten, wenn sie einerseits nicht ausschließlich repressiv agieren, andererseits aber auch nicht jeden einfach den „Unsinn“ reden lassen wolle, „der ihm in den Kopf kommt“?

Die Universität müsse in ihrer politischen Haltung nach außen hin der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und aufzeigen, dass man in bestimmten Situationen Konflikte auch argumentativ austragen könne, sofern die Grenzen des Sagbaren gewahrt blieben und keine roten Linien überschritten würden. Dabei sei es wichtig, unversöhnliche Konflikte auf wahrheitsfähige Sätze zu bringen und nicht auf Standpunkte, so Nassehi.

An der anschließenden Podiumsdiskussion, die wie auch alle weiteren Veranstaltungen der Reihe von Nassehis Referentin Marie Schoeß moderiert wurde, nahmen neben Nassehi zudem LMU-Präsident Matthias Tschöp, die Wirtschaftswissenschaftlerin und Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, und Kommunikationswissenschaftlerin Sophia Volk teil.

Tschöp erklärte, dass auch vermeintlich unpolitische Themen schnell politisch werden könnten. Dies sei in der Corona-Pandemie gut zu beobachten gewesen, als Zahlen und Fakten plötzlich massiv an Wert verloren hätten. Auch die Adipositasforschung, in der er selbst lange aktiv war, sei zunächst rein wissenschaftlich gewesen. Nun gebe es dazu Ergebnisse, die auch politische Debatten aufwerfen würden, etwa bei der Frage nach der Bezahlung von Medikamenten. Sich in diese politischen Debatten einzumischen, überschreite jedoch eine rote Linie der Universität.

Sophia Volk verwies darauf, dass es auch eine Aufgabe der Universität sei, ihre Forschenden zu schützen, zu beraten und zu unterstützen, wenn diese mit wissenschaftlichen Ergebnissen an die Öffentlichkeit gingen und daraus politische Debatten entstünden.

Den Studierenden fehlen ihre Themen in der Veranstaltung

Monika Schnitzer befand, die rote Linie gelte auch umgekehrt, etwa wenn Politik versuche, Einfluss auf die Forschung zu nehmen. Dies sei etwa bereits in den USA der Fall, wo Universitäten Gelder gekürzt würden, wenn diese sich nicht nach den Vorgaben der Politik richteten. Politik, so Schnitzer, habe immer auch eine Agenda. Diese dürfe jedoch die Wissenschaftsfreiheit der Universitäten nicht beschränken.

Studien zeigten, dass Menschen Forschung weniger ernst nähmen, wenn sie wüssten, dass die Forschenden von bestimmten Stellen Geld erhalten hätten, sagte die Wirtschaftsweise. Dennoch müsse man dies transparent machen, um nicht dem Ruf eines ganzen Fachs zu schaden. Auch die Forschenden selbst hätten eine persönliche Haltung zu bestimmten Themen. Diese dürften die Wissenschaft jedoch nicht beschränken, sondern man müsse auch bereit sein, die Widerlegung persönlicher Argumente durch Forschung anzuerkennen.

Kommunikationswissenschaftlerin Volk erklärte, es sei wichtig, diese Rollen klar zu trennen: Wann agiere man im Namen der Universität, wann im Namen der Forschung und wann als Bürgerin oder Bürger? Die wichtigste Frage jedoch sei aus ihrer Sicht, wie man die Leute erreichen könne, die sich nicht ohnehin schon wissenschaftlich interessierten und die man nicht einfach so aus dem Inneren der Universität heraus erreichen könne. Denn diese Menschen finde man „sicher nicht in diesem schönen Saal“.

Doch auch Personen aus dem Inneren der Universität konnten an diesem Abend nicht zwingend erreicht werden. Am Ende der Diskussion blieb nur wenig Zeit für Fragen. Diese kamen ausschließlich von Studierenden, obwohl diese nur einen kleinen Teil des Publikums ausmachten. Man sei an diesem Abend auf kein einziges Thema eingegangen, das die Studierenden in ihrem Uni-Alltag gerade tatsächlich umtreibe, sagte einer und zählte auf: Zivilklausel, Exmatrikulationen auf politischer Basis, Studiengebühren für Studierende aus Drittländern. Ihm fehle eine „Kommunikation der Hochschulleitung auf Augenhöhe mit den Studierenden“, kritisierte er. Eine Studentin sagte, sie verstehe nicht, warum die Studierenden, die ja ein essenzieller Teil der Universität seien, bei einer solchen Diskussion nicht mit auf dem Podium säßen.

Armin Nassehi verwies an dieser Stelle darauf, dass dies nur die erste Veranstaltung einer ganzen Reihe sei. Man werde bestimmte Themen in den kommenden Veranstaltungen vertiefen und dann auch vermehrt in die Diskussion gehen.

Die Studierenden zeigten sich nach der Veranstaltung „ernüchtert“ und „enttäuscht“ – jedoch nicht überrascht. Der Abend, so sagten sie der SZ, reihe sich ein in den bisherigen Diskurs der Hochschulleitung mit den Studierenden: „Nämlich gar keinen.“ So ganz die Hoffnung aufgeben wollen sie aber nicht – und der nächsten Veranstaltung zum Thema Antisemitismus vielleicht doch noch eine Chance geben.