Nach dem Hackerangriff auf die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat die Universität am Montagabend neue Informationen bekanntgegeben. Am 16. September hatte sich ein Angreifer Zugang zu Stammdaten zur Immatrikulation von Studierenden verschafft. Neben Namen, Adressen und Telefonnummern konnten nach Auskunft der Universität teils auch Finanzdaten, Daten zur Krankenversicherung oder andere persönliche Informationen von Studierenden abgerufen werden. Unklar war bislang, wie viele Daten abgerufen werden konnten und aus welchem Zeitraum.

Wie die LMU nun auf ihrer Homepage mitteilt, sind nach derzeitigem Kenntnisstand rund 600 000 Datensätze betroffen, sowohl von aktuellen als auch von ehemaligen Studierenden. Der betroffene Bestand umfasse Immatrikulationsdaten und Stammdaten „für einen Zeitraum von ca. 50 Jahren“. Datensätze bis einschließlich 1994 enthielten ausschließlich Stammdaten und die Semesterhistorie. Erst ab dem Jahr 2005 seien auch teilweise Bankdaten betroffen. Weiterhin können auch bei ehemaligen Studierenden im Einzelfall Krankenversicherungsnummer, BAföG-Nummer, Angaben zum Studienverlauf, zu früheren Abschlüssen, sowie Angaben zu möglichen Beurlaubungsgründen betroffen sein. Weiterhin ausdrücklich nicht betroffen sind Prüfungsinformationen und Angaben zu individuellen Leistungen.

Die LMU verweist darauf, dass bestimmte Daten „auch nach dem Ende eines Studiums für ihre Aufgaben und Nachweise im Sinne hoheitlicher Informationspflichten vorhalten“ zu müssen. Dies betreffe etwa Nachweise für die Rentenversicherung. Die LMU hatte in einer früheren Mitteilung Empfehlungen für mögliche Betroffene verfasst und zur erhöhten Aufmerksamkeit aufgerufen. Bislang, so heißt es von der LMU, gebe es aber weiterhin kein Erpresserschreiben und auch sonst keinen Hinweis darauf, dass die Daten tatsächlich missbräuchlich verwendet wurden.

Nachdem das System zur Immatrikulation teilweise abgeschaltet worden war, ist dieses nach einer eingängigen IT-Überprüfung und Neuaufsetzung seit 22. September wieder geöffnet. Weiterhin nicht erreichbar ist das Vorlesungsverzeichnis LSF. Dies soll aber nach Information der LMU am Mittwoch, 30. September, schrittweise wieder bereitgestellt werden. Der Zugang zum LSF wird aus Sicherheitsgründen zunächst ausschließlich über das Münchner Wissenschaftsnetz (MWN) und im LMU-Verwaltungsnetz möglich sein. Weitere Hinweise dazu finden Studierende auf der Homepage der LMU.

Fehlende Noteneinträge der vergangenen Wochen würden, so heißt es, zeitnah nachgeholt. Zudem seien Anpassungen zu den Belegfristen besprochen worden, die den Studierenden bald mitgeteilt werden sollen.

Die beiden Prüfungsportale EvaSys und EvaExam sind LMU-Angaben zufolge ebenfalls seit Montag wieder verfügbar. Nicht erreichbar sind weiterhin die Dienste von OpenCampus und dem Eignungsfeststellungsverfahren Apte. Hier seien die Überprüfungen bisher nicht abgeschlossen.

Weiterhin keine Angaben macht die LMU in Bezug auf die möglichen Hintergründe des Angriffs. Es bleibt unklar, woher die Cyberattacke kam und was die möglichen Motive sein könnten. In einer früheren Mitteilung hatte die LMU erklärt, dass man von einem externen Angreifer ausgehe. Eine Attacke aus dem Ausland gilt als wahrscheinlich.