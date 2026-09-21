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Ludwig-Maximilians-UniversitätWas zum Hackerangriff auf die LMU bekannt ist

Lesezeit: 4 Min.

Die Ludwig-Maximilians-Universität in München hat mit einem enorm großen Datenleck zu kämpfen.
Die Ludwig-Maximilians-Universität in München hat mit einem enorm großen Datenleck zu kämpfen.
Foto: Christian Schroedter/Imago

Womöglich mehr als 50 000 Betroffene: Beim Cyberangriff auf die Exzellenz-Universität wurden auch Daten Ehemaliger erbeutet. Wozu Experten nun raten.

Von Kathrin Aldenhoff, Katharina Haase und Sebastian Krass

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Eigentlich geht es an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) noch eher ruhig zu. Die Vorlesungen für das Wintersemester beginnen erst am 12. Oktober. Aber am Samstag ist plötzlich Unruhe ausgebrochen unter den Studierenden. Denn sie haben eine Mail bekommen, vom „Infodienst der LMU“, Betreff: „Unbefugter Zugriff auf Daten“.

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