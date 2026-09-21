Eigentlich geht es an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) noch eher ruhig zu. Die Vorlesungen für das Wintersemester beginnen erst am 12. Oktober. Aber am Samstag ist plötzlich Unruhe ausgebrochen unter den Studierenden. Denn sie haben eine Mail bekommen, vom „Infodienst der LMU“, Betreff: „Unbefugter Zugriff auf Daten“.



Was ist passiert?