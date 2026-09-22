Nach dem Hackerangriff auf die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), bei dem Immatrikulationsdaten von Studierenden geklaut wurden, ist weiterhin unklar, wie viele Betroffene es gibt. Seit Montagabend ist bekannt, dass auch Daten ehemaliger Studenten der Exzellenzuniversität abgeflossen sind. Auf die Frage, bis zu welchem Immatrikulationsjahrgang Daten abgerufen worden sein könnten, kann die LMU noch keine Antwort geben. Die Klärung dieses Aspekts sei „Bestandteil der laufenden Aufklärung, die wir mit IT-Experten und in enger Abstimmung mit den zuständigen Ermittlungsbehörden durchführen“, teilt die Universität auf Anfrage mit. Insgesamt gehe man von einer „hohen Anzahl“ Betroffener aus.

Der Datenklau war nach Darstellung der Universität am Mittwoch der vergangenen Woche entdeckt worden. Drei Tage später, am Nachmittag des Oktoberfest-Anstichs, hatte die Universität mit mehr als 50 000 Studierenden dann zunächst auf ihrer Homepage über den Hackerangriff informiert. Am späten Samstagabend erhielten alle derzeit immatrikulierten Studierenden per E-Mail eine Information über die Cyberattacke. Neben personenbezogenen Daten wie Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse könnten auch Bankkontonummern, Krankenversicherungsdaten und weitere personenbezogene Informationen abgerufen worden sein. Am Montag räumte die LMU auf Nachfrage ein, dass auch ehemalige Studierende betroffen seien.

Ein Kommunikationsversäumnis sieht die LMU nicht. Sie verweist darauf, dass die am Samstag auf der Homepage veröffentlichten Informationen auch ehemalige Studierende ausreichend angesprochen hätten, denn allen Studierenden werde mitgeteilt, dass Immatrikulationsstammdaten bis zu 100 Jahre bei der LMU gespeichert würden. Finanzdaten würden bis zu zehn Jahre gespeichert.

Die Universität gibt an, „unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Informationspflichten kommuniziert“ zu haben. Deshalb seien zunächst die Aufsichtsbehörden, Ermittlungsbehörden und die Betroffenen – in diesem Fall meint die LMU die derzeit eingeschriebenen Studierenden – informiert worden. Über den weiteren Ablauf der Kommunikation befinde man sich auch im Austausch mit dem Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz. Wie genau die betroffenen ehemaligen LMU-Studenten über den Datenklau benachrichtigt werden sollen, ist noch unklar.

Die LMU hat alle Betroffenen zu erhöhter Achtsamkeit aufgerufen und Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Weitere Informationen wurden in einem Frage-und-Antwort-Stück zusammengestellt, das bei Bedarf aktualisiert wird. Wer der oder die Täter sind und welche Motive verfolgt werden, ist weiter unklar.

Auch die Technische Universität München (TUM) hat sich am Dienstag auf Anfrage zu dem Vorfall geäußert. Einen Cyberangriff derartigen Ausmaßes habe es demnach dort bislang nicht gegeben. LMU und TUM arbeiten in einigen Bereichen eng zusammen, Daten von TUM-Studierenden seien im aktuellen Fall jedoch nicht betroffen. Dennoch stehe man bezüglich des Vorfalls im Austausch mit der LMU. Cyberangriffe seien „eine wachsende Gefahr“, heißt es von der TUM. Um diese abzuwehren, benötigten staatliche Einrichtungen zusätzliche Mittel und Personalressourcen.