Wer wird Chef an Deutschlands größter Uni?

Von Katharina Haase, Sebastian Krass

Es ist eine Ära, die im kommenden Herbst an der Ludwig-Maximilians-Universität endet: Am 30. September 2025 läuft nach 23 Jahren die Zeit von Bernd Huber an der Spitze der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München aus, der größten Präsenzuni Deutschlands. Im Jahr 2002 wurde der Volkswirtschafts-Professor zum Rektor gekürt, seit 2007 firmiert er als Präsident. Im kommenden Jahr wird er 65 Jahre alt, er verzichtet auf eine weitere Kandidatur.