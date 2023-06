Von Julian Gülker

Nur was sich verkauft, kann auch gelesen werden. Nur was gelesen, auch verkauft - oder? Selbst der vermeintlich schöngeistige Literaturmarkt unterliegt kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten. Und dieser Markt wandelt sich: Soziale Medien verändern, wie Geschichten veröffentlicht, beworben, gelesen, ja sogar geschrieben werden, wie sich Autoren und Publikum begegnen. Doch was bedeutet das für die Schreibenden? Was für die Verlage? Und überhaupt: Wie geht die Wissenschaft damit um?

Viele Möglichkeiten, viele Fragen. "Antworten haben wir noch keine", sagt Kay Wolfinger vom Institut für Deutsche Philologie der LMU. Das soll sich ändern: Am Dienstag, 20. Juni, lädt das Institut in seinen diesjährigen Literatur Saloon mit dem bezeichnenden Titel "Unverkäuflich? Literatur und Markt" Wissenschaftler, Autoren und Lektoren ein.

Gleich im ersten Autorengespräch geht es an die großen Fragen: Bestseller oder kein Bestseller? Die junge Kulturwissenschaftlerin Alicia Sommerfeld debütiert bald mit einem Unterhaltungsroman; Thomas Meinecke ist hingegen seit Jahrzehnten etabliert und erzählt theoretischer, weniger zugänglich - und schreibt damit bewusst für eine kleinere, kommerziell weniger rentable Zielgruppe? "Wir wollen, dass sich Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Ansätzen austauschen", erläutert Wolfinger die Zusammensetzung.

Bei denjenigen, die in den Bestsellerlisten auftauchen, fragt man sich natürlich: Gibt es eine Erfolgsformel? Kim de l'Horizon hat für "Blutbuch" den Deutschen Buchpreis erhalten, Daniela Dröscher landete mit "Lügen über meine Mutter" auf der Shortlist. Die beiden lesen nicht nur aus ihren Büchern, sondern sprechen auch über ihr Schreiben und den Literaturmarkt allgemein. Wie geht man im Fall von Kim de l'Horizon etwa das zweite Buch an, nachdem das erste unerwartet erfolgreich war? Welche Rolle spielt der Verlag bei der Themenwahl, welche die Erwartungshaltung des Publikums?

Als Literatursoziologin streift auch Carolin Amlinger in ihrem Vortrag diese Fragen. Unverzichtbar ist zudem die Sicht der Lektoren: Angela Tsakiris (DuMont) hat "Blutbuch" betreut, Jan Valk (Kiepenheuer & Witsch) "Lügen über meine Mutter". Sie diskutieren, wie die Verlagswelt mit dem digitalen Wandel umgeht. "Es gibt Autoren, die völlig außerhalb unseres Schirms funktionieren, die nur im Internet unterwegs sind", so Wolfinger. Ist die Vorstellung, dass ein Buch von nur einem Autor geschrieben wird, gar veraltet? Auf Plattformen wie Wattpad können Leser Feedback geben, bevor die Geschichte abgeschlossen ist. Entsteht da ein neues, ein interaktives Schreiben und Lesen? Und, erneut: Wie kann die Wissenschaft diese Formen untersuchen?

Gewiss: Eindeutige Antworten werde man durch eine Veranstaltung nicht finden, man wolle aber "den Stein ins Rollen bringen". Die Studierenden haben den Saloon nicht nur mit organisiert, sondern im Vorfeld auch Fragen eingesandt und können vor Ort mitdiskutieren. Wie natürlich auch weiteres Publikum, so Wolfinger: "Wir wollen den Elfenbeinturm für alle öffnen."

"Unverkäuflich? Literatur und Markt", Di., 20. Juni, 13 Uhr, Veranstaltungsraum des Philologicums, Ludwigstr. 25, Eintritt frei, germanistik.uni-muenchen.de