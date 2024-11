Rettungsaktion für Toaster : Warum werfen die Münchner funktionierende Elektrogeräte einfach weg?

Ein Aktivist sammelt 100 Toaster auf dem Wertstoff, fast die Hälfte geht noch, viele anderen sind leicht zu reparieren. Das Experiment zeigt, was in der Wegwerfkultur schief läuft – und was dagegen unternommen werden kann.