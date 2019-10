Ob die Tat aus einer Bierlaune geschah, aus einem Streit heraus, oder ob der Täter einen Sattelschlepper stehlen wollte, das müssen die Ermittler noch klären. Fest steht bislang, dass ein 54 Jahre alter Berufskraftfahrer in der Nacht auf Sonntag in Hochbrück mit einem 29-jährigen Bekannten im Führerhaus eines geparkten Lkw Alkohol trank. Als der Fahrer kurz ausstieg, setzte sich der 29-Jährige ans Steuer und fuhr los, obwohl er keinen Führerschein hat. Der 54-jährige nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Als der Lkw kurz stoppte, gelang es ihm, zurück in die Kabine zu klettern. Während des folgenden Gerangels setzte der 29-Jährige seine Fahrt fort - über den Gehweg, gegen einen Grundstückszaun und frontal auf einen geparkten Lkw. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich und der 29-Jährige stieg aus. Nun versuchte der 54-Jährige, seinen Lkw zurückzusetzen. Dabei übersah er seinen Bekannten und klemmte ihn an einem Zaun ein. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 250 000 Euro.