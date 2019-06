23. Juni 2019, 18:51 Uhr Lkw-Kontrollen Zu schwer für den Verkehr

Zehn Tonnen brachte ein mit Obst und Gemüse beladener Sprinter auf die Waage, den die Polizei bereits am Mittwoch in der Nähe der Großmarkthalle kontrollierte - ein Drittel mehr als das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen. Auf der Hinterachse lastete gar über 40 Prozent mehr als erlaubt. Die Polizei hatte für eine gemeinsame Kontrollaktion mit dem Zoll eine mobile Waage auf der Theresienwiese eingerichtet. Mehr als 40 Fahrzeuge wurden überprüft, zehn wurden gewogen, berichtete die Polizei am Sonntag. Sechs durften nicht weiterfahren, weil sie überladen waren. Der Fahrer des Sprinters muss ein Bußgeld von 360 Euro bezahlen. Außerdem bekommt er einen Punkt im Verkehrszentralregister. Er musste ein weiteres Fahrzeug organisieren und umladen.