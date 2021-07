Auf der Picknickdecke mit Kopfhörern drei Lesungen lauschen: So stellen sich die Macher von "LIX - Literatur im Hoch X" die zehnte Ausgabe ihrer Literaturveranstaltung mit Volha Hapeyeva, Nora Zapf und Markus Ostermair vor. Im Theater allerdings wird nicht gelesen, sondern in den Neuhofener Anlagen in Sendling. Wer Karten für die Veranstaltung am Sonntag, 4. Juli, 18 Uhr, bucht, bekommt die genaue Wegbeschreibung per Mail: Infos unter www.theater-hochx.de. Ausweichtermin bei Schlechtwetter ist der 10. Juli.